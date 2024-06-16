Адвокат рассказал, почему тела захвативших СИЗО не отдадут родным
Адвокат Аграновский: Тела захвативших ростовский СИЗО похоронят тайно
Тела погибших при штурме преступников, которые взяли заложников в ростовском СИЗО, не отдадут родственникам. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский. Он отметил, что по российским законам их тела похоронят в определённом месте, которое следствие не будет раскрывать.
"В соответствии со ст. 14.1 ч. 1 федерального закона "О погребении и похороненном деле" погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ. Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается", — сказал юрист в беседе с РИА "Новости".
Напомним, сегодня утром двух сотрудников ростовского СИЗО-1 захватили шестеро заключённых. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. Преступников ликвидировали во время штурма. Сейчас ведётся проверка, в ходе которой должны выяснить, как ножи и прочее оружие могло попасть в камеры. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования.
Life.ru