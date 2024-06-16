Росгвардия показала видео штурма ростовского СИЗО, где удерживались заложники
Штурм изолятора в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Росгвардия
Заложники, захваченные заключёнными СИЗО в Ростове-на-Дону, были освобождены при участии Росгвардии. Ведомство показало в телеграм-канале кадры штурма изолятора.
Штурм изолятора в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Росгвардия
"Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону", — уточняется в тексте.
Напомним, сегодня утром двух сотрудников ростовского СИЗО-1 шестеро заключённых взяли в заложники. Они потребовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. В итоге силовики взяли здание штурмом. Все шестеро преступников ликвидированы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал захват заложников провокацией и попыткой раскачать межнациональную тему.