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Росгвардия показала видео штурма ростовского СИЗО, где удерживались заложники

16 июня, 16:17
Штурм изолятора в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Росгвардия

Штурм изолятора в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Росгвардия

Заложники, захваченные заключёнными СИЗО в Ростове-на-Дону, были освобождены при участии Росгвардии. Ведомство показало в телеграм-канале кадры штурма изолятора.

Штурм изолятора в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Росгвардия

"Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону", уточняется в тексте.

Один из заложников в СИЗО Ростова изначально прибыл для переговоров с заключёнными
Один из заложников в СИЗО Ростова изначально прибыл для переговоров с заключёнными

Напомним, сегодня утром двух сотрудников ростовского СИЗО-1 шестеро заключённых взяли в заложники. Они потребовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. В итоге силовики взяли здание штурмом. Все шестеро преступников ликвидированы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал захват заложников провокацией и попыткой раскачать межнациональную тему.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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