ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 14:31

Один из заложников в СИЗО Ростова изначально прибыл для переговоров с заключёнными

Один из попавших в плен к заключённым СИЗО-1 в Ростове изначально приехал туда, чтобы провести с преступниками переговоры. Об этом сообщил SHOT.

Войти с ними в контакт пытался начальник оперативного управления ФСИН по региону Александр Богма, в результате также оказавшийся в заложниках. Первым был взят в плен только 23-летний младший инспектор Виктор Кончаков.

Обстановка у СИЗО-1 в Ростове. Видео © SHOT

Хинштейн: ФСИН нужно менять систему профилактики после захвата в ростовском СИЗО
Хинштейн: ФСИН нужно менять систему профилактики после захвата в ростовском СИЗО

Напомним, сегодня утром появились сообщения о том, что двое сотрудников СИЗО-1 в Ростове были взяты в плен группой заключённых. Захватчики потребовали дать им машину, организовать "зелёный коридор" и возможность покинуть Россию на самолёте. Переговоры ни к чему не привели и спецназ взял здание штурмом, в ходе которого все преступники были убиты. Глава региона Василий Голубев назвал случившееся провокацией. Согласно одной из версий следствия, заключённые могли подпилить и выдавить решётки предметами, которые для них в изолятор пронесли родственники.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров