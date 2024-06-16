Один из заложников в СИЗО Ростова изначально прибыл для переговоров с заключёнными
Один из попавших в плен к заключённым СИЗО-1 в Ростове изначально приехал туда, чтобы провести с преступниками переговоры. Об этом сообщил SHOT.
Войти с ними в контакт пытался начальник оперативного управления ФСИН по региону Александр Богма, в результате также оказавшийся в заложниках. Первым был взят в плен только 23-летний младший инспектор Виктор Кончаков.
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове. Видео © SHOT
Напомним, сегодня утром появились сообщения о том, что двое сотрудников СИЗО-1 в Ростове были взяты в плен группой заключённых. Захватчики потребовали дать им машину, организовать "зелёный коридор" и возможность покинуть Россию на самолёте. Переговоры ни к чему не привели и спецназ взял здание штурмом, в ходе которого все преступники были убиты. Глава региона Василий Голубев назвал случившееся провокацией. Согласно одной из версий следствия, заключённые могли подпилить и выдавить решётки предметами, которые для них в изолятор пронесли родственники.