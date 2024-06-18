В СИЗО-1 Ростова-на-Дону сотрудников проверят на предмет содействия террористам

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону тщательно проверяют сотрудников оперативно-режимного отдела, так как они отвечают за проверку всех передачек, чтобы к заключённым не попали запрещённые вещи. Об этом сообщает SHOT .

По его информации, на данный момент следствие рассматривает версию, согласно которой кто-то из сотрудников следственного изолятора способствовал тому, чтобы арестанты с воли получали ножи и телефоны. Кто конкретно и за какое вознаграждение, сейчас устанавливается.