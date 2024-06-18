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18 июня, 09:02

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону сотрудников проверят на предмет содействия террористам

В ростовском СИЗО-1 проверяют сотрудников, отвечающих за безопасность передачек

В ростовском СИЗО-1 проверяют сотрудников, отвечающих за безопасность передачек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

В ростовском СИЗО-1 проверяют сотрудников, отвечающих за безопасность передачек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону тщательно проверяют сотрудников оперативно-режимного отдела, так как они отвечают за проверку всех передачек, чтобы к заключённым не попали запрещённые вещи. Об этом сообщает SHOT.

По его информации, на данный момент следствие рассматривает версию, согласно которой кто-то из сотрудников следственного изолятора способствовал тому, чтобы арестанты с воли получали ножи и телефоны. Кто конкретно и за какое вознаграждение, сейчас устанавливается.

Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону группой террористов были захвачены в плен двое сотрудников. Преступники требовали предоставить им машину и дать выехать из страны. Сотрудниками спецназа все захватчики были ликвидированы. Сейчас в СИЗО проводится проверка, её взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Позднее стало известно, что при захвате ростовского СИЗО был третий заложник, который смог вырваться и заблокировать преступников.

Life.ru узнал, как террористы готовили побег из ростовского СИЗО и вербовали арестантов
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Николай Рюмин
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