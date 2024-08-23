Число погибших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 выросло до 8 человек
Число погибших при захвате заложников в ИК-19 выросло до 8 человек. По данным SHOT, жертвами также стали ещё четверо заключённых.
Сообщается, что четверых заключённых террористы забили молотками и связали им руки. Напомним, что погибли четверо работников исправительного учреждения.
Напомним, что в пятницу, 23 августа, заключённые из числа иностранных граждан захватили заложников в колонии в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм завершился около 17:00 мск, он продлился полчаса. Преступники были ликвидированы при штурме.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber