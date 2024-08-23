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23 августа, 15:20

ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19

Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Обложка © Telegram / Росгвардия

Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Обложка © Telegram / Росгвардия

Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области. Об этом сообщает ФСИН России.

Всего в заложниках у четверых преступников оказались восемь сотрудников ИК и четверо осуждённых.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Ещё четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице» — сообщили в федеральной службе, добавив, что также пострадали четверо осуждённых.

Все четверо преступников ликвидированы.

Руководство и личных состав ФСИН выразило соболезнования родным и близким погибших. Федеральная служба исполнения наказаний пообещала оказать необходимую помощь семьям сотрудников.

Спасённый во время штурма сотрудник ИК-19 находится в крайне тяжёлом состоянии
Спасённый во время штурма сотрудник ИК-19 находится в крайне тяжёлом состоянии

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Никита Никонов
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