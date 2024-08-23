ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19

Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области. Об этом сообщает ФСИН России.

Всего в заложниках у четверых преступников оказались восемь сотрудников ИК и четверо осуждённых.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Ещё четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице» — сообщили в федеральной службе, добавив, что также пострадали четверо осуждённых.