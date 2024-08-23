ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19
Сотрудники Росгвардии у ИК-19 в Волгоградской области после штурма. Обложка © Telegram / Росгвардия
Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области. Об этом сообщает ФСИН России.
Всего в заложниках у четверых преступников оказались восемь сотрудников ИК и четверо осуждённых.
«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Ещё четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице» — сообщили в федеральной службе, добавив, что также пострадали четверо осуждённых.
Все четверо преступников ликвидированы.
Руководство и личных состав ФСИН выразило соболезнования родным и близким погибших. Федеральная служба исполнения наказаний пообещала оказать необходимую помощь семьям сотрудников.
Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.