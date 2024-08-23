Спасённый во время штурма сотрудник ИК-19 находится в крайне тяжёлом состоянии

Сотрудник волгоградской ИК-19, спасённый во время штурма, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у 25-летнего мужчины множественные раны головы, закрытая черепно-мозговая травма, открытые порезы спины. Он потерял много крови и был без сознания. В ближайшее время сотрудника ИК могут транспортировать в областной центр вертолётом санавиации.

Также на территории колонии реанимировали двух радикалов, однако безуспешно. Ещё двое захватчиков были ликвидированы во время штурма.