Спасённый во время штурма сотрудник ИК-19 находится в крайне тяжёлом состоянии
Сотрудник волгоградской ИК-19, спасённый во время штурма, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, у 25-летнего мужчины множественные раны головы, закрытая черепно-мозговая травма, открытые порезы спины. Он потерял много крови и был без сознания. В ближайшее время сотрудника ИК могут транспортировать в областной центр вертолётом санавиации.
Также на территории колонии реанимировали двух радикалов, однако безуспешно. Ещё двое захватчиков были ликвидированы во время штурма.
Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН был убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм завершился около часа назад, он продлился 30 минут.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Telegram / Росгвардия