Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 14:59

Спасённый во время штурма сотрудник ИК-19 находится в крайне тяжёлом состоянии

Сотрудник волгоградской ИК-19, спасённый во время штурма, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у 25-летнего мужчины множественные раны головы, закрытая черепно-мозговая травма, открытые порезы спины. Он потерял много крови и был без сознания. В ближайшее время сотрудника ИК могут транспортировать в областной центр вертолётом санавиации.

Также на территории колонии реанимировали двух радикалов, однако безуспешно. Ещё двое захватчиков были ликвидированы во время штурма.

4 выстрела: Раскрыты подробности штурма ИК-19 под Волгоградом
4 выстрела: Раскрыты подробности штурма ИК-19 под Волгоградом

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН был убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм завершился около часа назад, он продлился 30 минут.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров