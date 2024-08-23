В больнице скончался 25-летний сотрудник ФСИН, спасённый во время штурма ИК-19

В больнице после захвата исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области умер 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Об этом сообщает SHOT .

«Мы всегда были к ним добры»: Сотрудники ИК-19 под Волгоградом в недоумении после захвата заложников

«Мы всегда были к ним добры»: Сотрудники ИК-19 под Волгоградом в недоумении после захвата заложников

По данным телеграм-канала, молодого человека доставили в реанимацию с множественными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и открытыми порезами спины. Гордополов потерял много крови и был без сознания. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, однако спасти пациента не удалось.