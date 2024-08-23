В больнице скончался 25-летний сотрудник ФСИН, спасённый во время штурма ИК-19
В больнице после захвата исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области умер 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Об этом сообщает SHOT.
После захвата ИК № 19 в Волгоградской области умер 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, молодого человека доставили в реанимацию с множественными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и открытыми порезами спины. Гордополов потерял много крови и был без сознания. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, однако спасти пациента не удалось.
Известно, что парень прошёл срочную службу и любил спорт — увлекался футболом и баскетболом. В ИК-19 погибший работал начальником отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными.
Днём в пятницу, 23 августа, заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков Life.ru писал здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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