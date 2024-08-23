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23 августа, 16:23

В больнице скончался 25-летний сотрудник ФСИН, спасённый во время штурма ИК-19

В больнице после захвата исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области умер 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Об этом сообщает SHOT.

После захвата ИК № 19 в Волгоградской области умер 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Фото © Telegram / SHOT

После захвата ИК № 19 в Волгоградской области умер 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Фото © Telegram / SHOT

«Мы всегда были к ним добры»: Сотрудники ИК-19 под Волгоградом в недоумении после захвата заложников
«Мы всегда были к ним добры»: Сотрудники ИК-19 под Волгоградом в недоумении после захвата заложников

По данным телеграм-канала, молодого человека доставили в реанимацию с множественными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и открытыми порезами спины. Гордополов потерял много крови и был без сознания. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, однако спасти пациента не удалось.

Известно, что парень прошёл срочную службу и любил спорт — увлекался футболом и баскетболом. В ИК-19 погибший работал начальником отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными.

Днём в пятницу, 23 августа, заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков Life.ru писал здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы.

ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19
ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Никита Осипов
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