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23 августа, 16:15

«Мы всегда были к ним добры»: Сотрудники ИК-19 под Волгоградом в недоумении после захвата заложников

Часть работников ИК-19 под Волгоградом успела спастись после начала захвата

Работники ИК-19 в Волгоградской области, где произошёл захват заложников, рассказали о случившемся. Спасшиеся поделились, что сегодняшний день шёл как обычно. Они работали до 12 часов, а потом, как и всегда, ушли на обед. У заключённых приём пищи в это же время. Спустя какое-то время и случился бунт.

«Нас вовремя предупредили. Сотрудникам позвонили и сказали, чтобы они бежали. Работницы и побежали, им удалось уйти», — приводит kp.ru слова одного из работников колонии.

Собеседник издания также отметил, что никто не относился плохо к заключённым. Для них они «больные» люди, которых следует «лечить». Также сотрудник поделился, что ИК-19 была образцовая. Вместе с тем это уже не первый захват заложников. Похожая ситуация случалась 10 лет назад.

Напомним, что днём 23 августа заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы.

ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19
ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Telegram / Росгвардия

Наталья Демьянова
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