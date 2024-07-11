Выжившего террориста из ростовского СИЗО выписали из больницы и арестовали
SHOT: Террористов, выживших при штурме ростовского СИЗО, поместили под стражу
Один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО-1 Даниил Камнев. Обложка © Life.ru
Террористов Даниила Камнева и Малика Гандолева, участвовавших в захвате заложников в ростовском изоляторе, перевили под стражу в СИЗО-4, расположенного в нескольких километрах от места нападения. Об этом сообщил SHOT.
Уточняется, что боевиков поселили в одиночные камеры в разных частях изолятора, чтобы преступники не могли коммуницировать. Охрану у этих камер усилили.
Напомним, что 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Переговоры с ними не дали результатов, поэтому спецназ пошёл на приступ, операция завершилась успешно. Изначально все террористы считались погибшими в ходе операции, но позже оказалось, что один боевик выжил. Он дал показания против сотрудников изолятора. Вскоре стало известно, что среди нападавших был ещё и седьмой террорист — Малик Гандалоев, которого задержали в самом начале бунта.