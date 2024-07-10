В деле о захвате ростовского СИЗО-1 появился ещё один обвиняемый

В материалах дела о захвате террористами СИЗО-1 в Ростове-на-Дону появился второй обвиняемый — один из заключённых, который был задержан в самом начале бунта. Он выжил при штурме и в деталях рассказал следствию о том, как его сокамерники готовились к побегу и каким образом раздобыли запрещённые в изоляторе предметы. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 16 июня из камеры под номером 96 бежали не шесть узников, а семь. Заключённый по имени Малик Гандалоев оказался единственным, кого конвоиры смогли усмирить во время активного этапа бунта. Тем не менее он оказал охране сопротивление и ранил одного из сотрудников исправительного учреждения заточкой. Теперь Гандалоев проходит вторым обвиняемым по делу о террористическом акте. Первый — Даниил Камнев, который был тяжело ранен спецназом при штурме, но остался в живых благодаря мастерству медиков.