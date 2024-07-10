В деле о захвате ростовского СИЗО-1 появился ещё один обвиняемый
Mash: Установлен седьмой террорист, пытавшийся бежать из ростовского СИЗО
2-й обвиняемый по делу о теракте в СИЗО-1 Ростова — Малик Гандалоев. Фото © Telegram / Mash
В материалах дела о захвате террористами СИЗО-1 в Ростове-на-Дону появился второй обвиняемый — один из заключённых, который был задержан в самом начале бунта. Он выжил при штурме и в деталях рассказал следствию о том, как его сокамерники готовились к побегу и каким образом раздобыли запрещённые в изоляторе предметы. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, 16 июня из камеры под номером 96 бежали не шесть узников, а семь. Заключённый по имени Малик Гандалоев оказался единственным, кого конвоиры смогли усмирить во время активного этапа бунта. Тем не менее он оказал охране сопротивление и ранил одного из сотрудников исправительного учреждения заточкой. Теперь Гандалоев проходит вторым обвиняемым по делу о террористическом акте. Первый — Даниил Камнев, который был тяжело ранен спецназом при штурме, но остался в живых благодаря мастерству медиков.
Напомним, попытка побега из ростовского СИЗО-1 с захватом заложников случилась 16 июня. Сообщалось, что шестеро заключённых удерживали в качестве заложников нескольких сотрудников изолятора. Договориться с террористами не удалось, спецназ пошёл на штурм, который закончился гибелью преступников. Позже оказалось, что один из боевиков всё же выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Ему провели трепанацию черепа и достали пулю. Сегодня он дал первые показания и раскрыл, как его подельникам передавали ножи. Кстати, из ростовского СИЗО после захвата заложников уволили четверых сотрудников. Также был отстранён и глава оперативного отдела Константин Горох, его уволили без права на восстановление.