Выжившему в ростовском СИЗО террористу провели трепанацию черепа и достали пулю

Выжившему после ранения в голову террористу Даниилу Камневу, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО, сделали трепанацию черепа, чтобы достать пулю и осколки кости. Об этом пишет SHOT.

Операция продлилась более двух часов. Преступник уже пришёл в себя, и его доставили в межобластную туберкулёзную больницу ГУ ФСИН. Полиция уже допросила террориста. Известно, что Камнев был дважды судим: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство. В последнем случае он ударил битой 50-летнего мужчину в Ставрополе. Теперь подозреваемому грозит пожизненный срок за захват заложников в изоляторе.