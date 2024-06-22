Выжившему в ростовском СИЗО террористу провели трепанацию черепа и достали пулю
Даниил Камнев. Обложка © Life.ru
Выжившему после ранения в голову террористу Даниилу Камневу, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО, сделали трепанацию черепа, чтобы достать пулю и осколки кости. Об этом пишет SHOT.
Операция продлилась более двух часов. Преступник уже пришёл в себя, и его доставили в межобластную туберкулёзную больницу ГУ ФСИН. Полиция уже допросила террориста. Известно, что Камнев был дважды судим: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство. В последнем случае он ударил битой 50-летнего мужчину в Ставрополе. Теперь подозреваемому грозит пожизненный срок за захват заложников в изоляторе.
Напомним, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. При себе у них оказались ножи, телефоны, наручные часы и даже флаг с террористической символикой. После подавления бунта у правоохранителей возникли вопросы к руководству изолятора. Врио начальника учреждения отстранили от работы, а сотрудникам и вовсе грозит дело за халатность. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Однако позже выяснилось, что один боевик выжил.