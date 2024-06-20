Врио начальника ростовского СИЗО-1 отстранили от работы на время следствия

На время следствия по делу о захвате заложников террористами от работы отстранили врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева. В ходе разбирательства выяснили, что в учреждении торговали запрещёнными предметами, в том числе ножовками и телефонами. На данный момент опрашивают всех сотрудников, которые находились на работе в день ЧП. Об этом рассказывает SHOT.