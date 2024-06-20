Врио начальника ростовского СИЗО-1 отстранили от работы на время следствия
На время следствия по делу о захвате заложников террористами от работы отстранили врио начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева. В ходе разбирательства выяснили, что в учреждении торговали запрещёнными предметами, в том числе ножовками и телефонами. На данный момент опрашивают всех сотрудников, которые находились на работе в день ЧП. Об этом рассказывает SHOT.
Врио начальника ростовского СИЗО-1 Роман Заболотнев. Фото © SHOT
Заболотнев занял пост в апреле этого года. Он временно исполнял обязанности начальника СИЗО, пока итоговая кандидатура не была утверждена. Его предшественник, Андрей Мусаев, ушёл на пенсию с должности начальника ростовского СИЗО-1 22 апреля. При этом в отношении него также проводится служебная проверка.
Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону группа террористов захватила в плен двух сотрудников. Преступники требовали предоставить им авто и дать выехать из РФ. В ходе штурма сотрудники СИЗО были освобождены, они не пострадали. Ранее была информация, что сотрудниками спецназа все захватчики были ликвидированы, однако позже выяснилось, что один из них выжил. Также Life.ru узнал прайс для заключённых на услуги в ростовском СИЗО.
Telegram / Росгвардия