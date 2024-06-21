Сотрудникам ростовского СИЗО грозит дело за халатность после захвата заложников

Сотрудников и руководство СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые захватили заложников, могут привлечь по статье "Халатность", так как, предположительно, в учреждении надлежащим образом не выполнялись требования по обеспечению безопасности. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, конкретные фигуранты пока не называются. Как предполагается, работники СИЗО могут быть причастны к незаконной торговле, в результате которой заключённые приобрели ножи, телефоны, а один из террористов купил себе в камеру телевизор.