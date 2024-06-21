Сотрудникам ростовского СИЗО грозит дело за халатность после захвата заложников
Штурм следственного изолятора в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Росгвардия
Сотрудников и руководство СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые захватили заложников, могут привлечь по статье "Халатность", так как, предположительно, в учреждении надлежащим образом не выполнялись требования по обеспечению безопасности. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, конкретные фигуранты пока не называются. Как предполагается, работники СИЗО могут быть причастны к незаконной торговле, в результате которой заключённые приобрели ножи, телефоны, а один из террористов купил себе в камеру телевизор.
Напомним, 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону группа террористов захватила нескольких заложников. Преступники требовали предоставить им авто и дать выехать из РФ. В ходе штурма сотрудники СИЗО были освобождены, они не пострадали. Изначально сообщалось, что спецназ ликвидировал всех захватчиков, однако позже выяснилось, что один из них выжил. Сейчас проверяется, как в изоляторе выполнялись требования по обеспечению безопасности и почему у террористов оказались при себе телефоны, ножовки и заточки. На время следствия отстранён от работы врио начальника учреждения Роман Заболотнев. Его предшественник Андрей Мусаев ушёл на пенсию 22 апреля. В отношении него также проводится служебная проверка.