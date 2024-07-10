Выживший террорист из ростовского СИЗО раскрыл, как его подельникам передавали ножи

Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО-1, дал первые показания против сотрудников изолятора. По данным SHOT, он рассказал, что ножи они с подельниками приобретали за 5 тысяч рублей. Оружие им передавали сотрудники режимного отдела, завернув во флаги с исламскими надписями, причём всё это проносилось в коробках прямо в камеры.