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10 июля, 11:37

Выживший террорист из ростовского СИЗО раскрыл, как его подельникам передавали ножи

SHOT: Боевик Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО, дал первые показания

Один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО-1 Даниил Камнев. Обложка © Life.ru

Один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО-1 Даниил Камнев. Обложка © Life.ru

Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО-1, дал первые показания против сотрудников изолятора. По данным SHOT, он рассказал, что ножи они с подельниками приобретали за 5 тысяч рублей. Оружие им передавали сотрудники режимного отдела, завернув во флаги с исламскими надписями, причём всё это проносилось в коробках прямо в камеры.

Теперь каждого из сотрудников изолятора ждёт строгая проверка и при наличии оснований — уголовное дело.

Адвокат подтвердил, что один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил
Адвокат подтвердил, что один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил

Ранее Life.ru сообщал, что Константина Гороха, начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1, в котором произошёл захват заложников, уволили из ФСИН. Сам инцидент, напомним, произошёл 16 июня. Шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Позже выяснилось, что один боевик выжил.

Марина Фещенко
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