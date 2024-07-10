Выживший террорист из ростовского СИЗО раскрыл, как его подельникам передавали ножи
SHOT: Боевик Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО, дал первые показания
Один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО-1 Даниил Камнев. Обложка © Life.ru
Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО-1, дал первые показания против сотрудников изолятора. По данным SHOT, он рассказал, что ножи они с подельниками приобретали за 5 тысяч рублей. Оружие им передавали сотрудники режимного отдела, завернув во флаги с исламскими надписями, причём всё это проносилось в коробках прямо в камеры.
Теперь каждого из сотрудников изолятора ждёт строгая проверка и при наличии оснований — уголовное дело.
Ранее Life.ru сообщал, что Константина Гороха, начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1, в котором произошёл захват заложников, уволили из ФСИН. Сам инцидент, напомним, произошёл 16 июня. Шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Позже выяснилось, что один боевик выжил.