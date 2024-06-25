Адвокат подтвердил, что один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил
Даниил Камнев. Обложка © Life.ru
Адвокат выжившего после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону террориста Даниила Камнева подтвердил, что его подопечный жив. Как он заявил в интервью РИА "Новости", в настоящее время злоумышленник находится в медицинском учреждении.
"Он жив, со слов судьи. <...> Находится в больнице", — рассказал собеседник информагентства, подчеркнув, что ещё не видел Камнева после инцидента в ростовском изоляторе.
Напомним, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Позже выяснилось, что один боевик выжил. Сообщалось, что выжившему после ранения в голову террористу Даниилу Камневу сделали трепанацию черепа, чтобы достать пулю и осколки кости. Впоследствии он вышел из комы и даже дал первые показания.