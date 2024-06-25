Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 03:50

Адвокат подтвердил, что один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил

Даниил Камнев. Обложка © Life.ru

Даниил Камнев. Обложка © Life.ru

Адвокат выжившего после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону террориста Даниила Камнева подтвердил, что его подопечный жив. Как он заявил в интервью РИА "Новости", в настоящее время злоумышленник находится в медицинском учреждении.

"Он жив, со слов судьи. <...> Находится в больнице", — рассказал собеседник информагентства, подчеркнув, что ещё не видел Камнева после инцидента в ростовском изоляторе.

Сотрудникам ростовского СИЗО грозит дело за халатность после захвата заложников
Сотрудникам ростовского СИЗО грозит дело за халатность после захвата заложников

Напомним, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально все террористы считались погибшими в результате штурма спецназа. Позже выяснилось, что один боевик выжил. Сообщалось, что выжившему после ранения в голову террористу Даниилу Камневу сделали трепанацию черепа, чтобы достать пулю и осколки кости. Впоследствии он вышел из комы и даже дал первые показания.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров