Единственный выживший захватчик ростовского СИЗО вышел из комы и дал показания

Даниил Камнев, участвовавший в захвате СИЗО-1 Ростова-на-Дону вместе с сообщниками, вышел из комы после тяжёлого ранения. Он уже начал говорить и даже дал первые показания, сообщил SHOT .

По данным телеграм-канала, 21 июня очнувшегося террориста доставили в межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН. Он рассказал силовикам, что помнит хронологию событий недельной давности. Впрочем, на этом допрос закончился ввиду тяжёлого состояния подозреваемого. Мужчина продолжит лечение в стенах медучреждения.

Напомним, что изначально все захватчики ростовского СИЗО считались погибшими в результате штурма спецназа. Однако позже выяснилось, что один боевик выжил. "Счастливчиком" оказался россиянин 1996 года рождения, который принял ислам и стал сторонником радикального течения. Он отправился в следственный изолятор после приговора по статье об участии в деятельности экстремистской организации.