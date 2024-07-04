Из ростовского СИЗО после захвата заложников уволили четверых сотрудников
После выяснения деталей захвата заложников заключёнными в ростовском СИЗО были уволены четыре сотрудника изолятора. Также в ходе обысков у арестантов нашли три игровые приставки. Об этом пишет SHOT.
Четыре сотрудника СИЗО в Ростове-на-Дону были уволены вследствие разбирательств, которые повлёк за собой захват заложников местными заключёнными. По данным телеграм-канала, арестанты любили скоротать вечерок в приятной компании за игрой в приставочку, поскольку в камерах при обысках нашли две PlayStation 4 и один XBox.
23-летний инспектор Виктор Кончаков, которого террористы взяли в заложники, был переведён на административную должность в региональное управление ФСИН.
Напомним, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Изначально считалось, что все террористы были убиты спецназовцами при штурме, однако позже выяснилось, что одному из них удалось выжить. Даниилу Камневу провели трепанацию черепа, чтобы вытащить оттуда застрявшую пулю и осколки кости. Впоследствии он даже пришёл в себя и смог дать показания.
Telegram / Росгвардия