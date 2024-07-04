Из ростовского СИЗО после захвата заложников уволили четверых сотрудников

После выяснения деталей захвата заложников заключёнными в ростовском СИЗО были уволены четыре сотрудника изолятора. Также в ходе обысков у арестантов нашли три игровые приставки. Об этом пишет SHOT.

Четыре сотрудника СИЗО в Ростове-на-Дону были уволены вследствие разбирательств, которые повлёк за собой захват заложников местными заключёнными. По данным телеграм-канала, арестанты любили скоротать вечерок в приятной компании за игрой в приставочку, поскольку в камерах при обысках нашли две PlayStation 4 и один XBox.