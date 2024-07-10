Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН
Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1, в котором произошёл захват заложников, Константина Гороха уволили из ФСИН. Об этом сообщает SHOT.
Экс-начальник оперативного отдела ростовского СИЗО-1 Константин Горох. Фото © SHOT
Уточняется, что после захвата в изоляторе была проведена проверка, которая выявила множество нарушений, в том числе превышения должностных полномочий. Поэтому из ведомства Гороха уволили без права на восстановление. Вместе с ним уволили весь состав оперативного отдела, которым руководил фсиновец. Следствие выяснило, что сотрудники не выполнили свои обязательства, находясь на территории СИЗО-1.
Напомним, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Сначала считалось, что все террористы были убиты при штурме, но позже выяснилось, что одному удалось выжить. Ему провели трепанацию черепа, чтобы вытащить оттуда застрявшую пулю и осколки кости. Позже он дал показания. После выяснения деталей были уволены четыре сотрудника изолятора. Кроме того, их могут привлечь по статье "Халатность".
Telegram / Росгвардия