Начальника оперативного отдела ростовского СИЗО-1 уволили из ФСИН

Уточняется, что после захвата в изоляторе была проведена проверка, которая выявила множество нарушений, в том числе превышения должностных полномочий. Поэтому из ведомства Гороха уволили без права на восстановление. Вместе с ним уволили весь состав оперативного отдела, которым руководил фсиновец. Следствие выяснило, что сотрудники не выполнили свои обязательства, находясь на территории СИЗО-1.