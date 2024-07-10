Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал имя сотрудника, который продавал ему ножи и заточки
SHOT: Следствие проверит сотрудника СИЗО в Ростове, который помогал террористам
Выживший при штурме спецназом ростовского СИЗО-1 член террористической группы Даниил Камнев назвал сотрудника исправительного учреждения, который помог ему с сообщниками с подготовкой к побегу, продавая ножи и заточки за 5000 рублей. Об этом пишет SHOT.
Выживший при штурме СИЗО в Ростове член группы террористов Даниил Камнев. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, во время следственных действий в изоляторе Камнев сообщил, что всю запрещёнку они с подельниками покупали у 28-летнего начальника дневной смены. Сейчас эти показания проверяют, если они подтвердятся, то сотрудника СИЗО могут привлечь по статье "Превышение должностных полномочий".
Напомним, что попытка побега была предпринята террористической группой из шести человек 16 июня. Преступники захватили нескольких надзирателей изолятора в качестве заложников. Переговоры с ними не дали результата, поэтому спецназ пошёл на приступ, операция завершилась успешно. Сперва считалось, что все террористы были убиты в ходе штурма, однако впоследствии выяснилось, что один из тяжело раненных боевиков остался в живых. Он уже дал первые показания. Кроме того, сегодня стало известно о втором обвиняемом по делу — седьмом участнике группы террористов, который был схвачен в первые минуты мятежа.