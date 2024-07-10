Выживший террорист из ростовского СИЗО назвал имя сотрудника, который продавал ему ножи и заточки

Выживший при штурме спецназом ростовского СИЗО-1 член террористической группы Даниил Камнев назвал сотрудника исправительного учреждения, который помог ему с сообщниками с подготовкой к побегу, продавая ножи и заточки за 5000 рублей. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, во время следственных действий в изоляторе Камнев сообщил, что всю запрещёнку они с подельниками покупали у 28-летнего начальника дневной смены. Сейчас эти показания проверяют, если они подтвердятся, то сотрудника СИЗО могут привлечь по статье "Превышение должностных полномочий".