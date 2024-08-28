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Почётный караул и слёзы: Волгоград прощается с убитыми сотрудниками ИК-19

Церемония прощания с убитыми сотрудниками ИК-19 проходит в Волгограде

28 августа, 08:29
Прощание с погибшими сотрудниками ИК под Волгоградом. Видео © VK / Кировчано

Прощание с погибшими сотрудниками ИК под Волгоградом. Видео © VK / Кировчано

В Волгограде коллеги и родственники прощаются с сотрудниками исполнительной колонии Суровикино, которые погибли во время захвата заложников заключёнными-радикалами.

Прощание с погибшими сотрудниками ИК под Волгоградом. Видео © VK / Кировчано

Среди погибших замначальника колонии Андрей Кучма и начальник отряда отдела по воспитательной работе Виктор Чернушкин. Почтить память доблестных работников ИК приехали и неравнодушные граждане. Фотографии погибших пронёс почётный караул, родные и коллеги погибших не смогли сдержать слёзы.

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Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Сейчас следователи устанавливают возможных сообщников преступников.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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