Почётный караул и слёзы: Волгоград прощается с убитыми сотрудниками ИК-19
Церемония прощания с убитыми сотрудниками ИК-19 проходит в Волгограде
В Волгограде коллеги и родственники прощаются с сотрудниками исполнительной колонии Суровикино, которые погибли во время захвата заложников заключёнными-радикалами.
Среди погибших замначальника колонии Андрей Кучма и начальник отряда отдела по воспитательной работе Виктор Чернушкин. Почтить память доблестных работников ИК приехали и неравнодушные граждане. Фотографии погибших пронёс почётный караул, родные и коллеги погибших не смогли сдержать слёзы.
Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Сейчас следователи устанавливают возможных сообщников преступников.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.