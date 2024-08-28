Прощание с погибшими сотрудниками ИК под Волгоградом. Видео © VK / Кировчано

Церемония прощания с убитыми сотрудниками ИК-19 проходит в Волгограде

Почётный караул и слёзы: Волгоград прощается с убитыми сотрудниками ИК-19

В Волгограде коллеги и родственники прощаются с сотрудниками исполнительной колонии Суровикино, которые погибли во время захвата заложников заключёнными-радикалами.