СК начал поиск возможных сообщников заключённых, захвативших заложников в ИК-19
ТАСС: СК ищет сообщников захвативших заложников в ИК-19 под Волгоградом
Следователи устанавливают возможных сообщников заключённых, которые накануне захватили заложников в ИК-19 под Волгоградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осуждённых», — сказал собеседник агентства.
По его словам, также следствие устанавливает и круг общения преступников на свободе.
Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. В частности, начальник колонии и сотрудник находятся в тяжёлом состоянии.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Telegram / Росгвардия