СК начал поиск возможных сообщников заключённых, захвативших заложников в ИК-19

Следователи устанавливают возможных сообщников заключённых, которые накануне захватили заложников в ИК-19 под Волгоградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осуждённых», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также следствие устанавливает и круг общения преступников на свободе.