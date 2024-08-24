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24 августа, 13:31

СК начал поиск возможных сообщников заключённых, захвативших заложников в ИК-19

ТАСС: СК ищет сообщников захвативших заложников в ИК-19 под Волгоградом

Следователи устанавливают возможных сообщников заключённых, которые накануне захватили заложников в ИК-19 под Волгоградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осуждённых», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также следствие устанавливает и круг общения преступников на свободе.

Работников и осуждённых волгоградской ИК-19 допрашивают после захвата заложников
Работников и осуждённых волгоградской ИК-19 допрашивают после захвата заложников

Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. В частности, начальник колонии и сотрудник находятся в тяжёлом состоянии.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Telegram / Росгвардия

Наталья Демьянова
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