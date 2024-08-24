Работников и осуждённых волгоградской ИК-19 допрашивают после захвата заложников

Силовики допрашивают сотрудников и заключённых волгоградской ИК-19 после захвата заложников, рассказали журналистам в правоохранительных органах. В учреждении работает оперативно-следственная группа.

Как пишет ТАСС, также устанавливается, как в колонию попали флаги запрещённых организаций, использованные участниками захвата, а также откуда у них оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для создания взрывного устройства. Также у зэков ищут запрещённые к хранению предметы.