Работников и осуждённых волгоградской ИК-19 допрашивают после захвата заложников
Силовики допрашивают сотрудников и заключённых волгоградской ИК-19 после захвата заложников, рассказали журналистам в правоохранительных органах. В учреждении работает оперативно-следственная группа.
Как пишет ТАСС, также устанавливается, как в колонию попали флаги запрещённых организаций, использованные участниками захвата, а также откуда у них оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для создания взрывного устройства. Также у зэков ищут запрещённые к хранению предметы.
Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Так, начальник колонии и сотрудник находятся в тяжёлом состоянии.
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