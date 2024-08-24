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24 августа, 09:24

Работников и осуждённых волгоградской ИК-19 допрашивают после захвата заложников

Силовики допрашивают сотрудников и заключённых волгоградской ИК-19 после захвата заложников, рассказали журналистам в правоохранительных органах. В учреждении работает оперативно-следственная группа.

Как пишет ТАСС, также устанавливается, как в колонию попали флаги запрещённых организаций, использованные участниками захвата, а также откуда у них оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для создания взрывного устройства. Также у зэков ищут запрещённые к хранению предметы.

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Напомним, 23 августа группа заключённых-иностранцев захватила колонию в Суровикино. Спустя время силовики начали штурм, он длился около получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Так, начальник колонии и сотрудник находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstockm / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
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