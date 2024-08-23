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Регион
23 августа, 20:37

Пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН перевели в больницы Волгограда

Все пострадавшие в результате захвата заложников в расположенной в Волгоградской области ИК-19 сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России переведены в опорные учреждения здравоохранения областного центра. Об этом сообщили в региональной администрации.

Пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН перевели в больницы Волгограда. Видео © Регион 34 | Администрация Волгоградской области

«Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде», — говорится в сообщении.

Помимо этого, чиновники рассказали, что один пострадавший доставлен в больницу скорой медицинской помощи №25, а ещё три проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1. Также там отметили, что пациентам предоставлен весь комплекс необходимой медицинской помощи.

В больнице скончался 25-летний сотрудник ФСИН, спасённый во время штурма ИК-19
В больнице скончался 25-летний сотрудник ФСИН, спасённый во время штурма ИК-19

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Впоследствии нападавшие выставили свои требования. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников колонии и четверо заключённых. Помимо этого, представители Федеральной службы исполнения наказаний России опровергли некоторые фейки, касающиеся этого происшествия.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Алексей Соловьёв
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