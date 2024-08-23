Все пострадавшие в результате захвата заложников в расположенной в Волгоградской области ИК-19 сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России переведены в опорные учреждения здравоохранения областного центра. Об этом сообщили в региональной администрации.

Пострадавших в ИК-19 сотрудников ФСИН перевели в больницы Волгограда. Видео © Регион 34 | Администрация Волгоградской области

«Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде», — говорится в сообщении.