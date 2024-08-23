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23 августа, 18:15

ФСИН России опровергла сообщения о полностью захваченной преступниками ИК-19

Представители Федеральной службы исполнения наказаний России опровергли фейк о том, что ИК-19 УФСИН РФ по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своём официальном телеграм-канале.

В нём говорится, что в различных СМИ и в Сети начали появляться новости о том, что данный объект якобы был полностью захвачен осуждёнными. Сотрудники службы подчеркнули, что это не соответствует действительности.

«Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии», — отметили представители ФСИН.

ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19
ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Впоследствии нападавшие выставили свои требования. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы.

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Telegram / Росгвардия

Алексей Соловьёв
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