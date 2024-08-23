ФСИН России опровергла сообщения о полностью захваченной преступниками ИК-19

Представители Федеральной службы исполнения наказаний России опровергли фейк о том, что ИК-19 УФСИН РФ по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своём официальном телеграм-канале.

В нём говорится, что в различных СМИ и в Сети начали появляться новости о том, что данный объект якобы был полностью захвачен осуждёнными. Сотрудники службы подчеркнули, что это не соответствует действительности.