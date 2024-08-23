В Госдуме заявили о сбое в работе ФСИН и призвали изменить систему

Захват заложников в исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области в очередной раз доказывает, что в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назрели серьёзные изменения. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Эти изменения нужны не только в силу того, что, возможно, система недостаточно эффективно отражает те угрозы, которые сегодня перед этой системой стоят, но и просто из-за перегруза этой системы», — отметил он.

Парламентарий напомнил, в последние годы число преступлений, совершаемых мигрантами или гражданами, которые недавно получили гражданство России, стремительно растёт, в результате чего перегружаются колонии, тюрьмы и следственные изоляторы.

«Количество задерживаемых и осуждённых постоянно растёт, в том числе количество тех, кто задерживается и осуждается за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе терроризм. Поэтому мы стоим перед угрозой фактически уже террористических атак внутри исправительных колоний, тюрем, следственных изоляторов. То есть здесь уже система не готова к отражению этих атак», — отметил депутат.

Свинцов обратил внимание, что сообщения о захвате заложников стали появляться уже практически каждый месяц. По его словам, подобные происшествия — угроза не только гражданскому населению, но и самой системе ФСИН. Непонятно, как преступники получают внутри колонии ножи, молотки, ножницы, наркотики, мобильную связь. Следовательно, система даёт сбой, подчеркнул парламентарий.

«Возможно, это последствия каких-то коррупционных схем. Мы видим, что регулярно арестовывают, задерживают и начальников колонии и просто работников, которы участвует в каких-то коррупционных делах. Здесь видно, что система требует серьёзного обновления и улучшения работы», — добавил он.

По мнению депутата, подобные происшествия могут быть следствием низких зарплат сотрудников колоний. Свинцов предложил выделять отдельные ИК для мигрантов и тех, кто недавно получил гражданство РФ.