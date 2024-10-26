Стало известно, как 6 зэков провернули побег из ИК, где сидит киллер из 90-х Лёша Солдат

В липецкой ИК № 2 обнаружили вырытый подземный ход, через который сбежали арестанты. Пересчитав заключённых, надзиратели заметили, что не хватает шестерых зэков. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

«По тревоге поднят личный состав сводного отряда УФСИН РФ по Липецкой области. Выставлены временные розыскные посты. Оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осуждённых. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования», — отчитались в ведомстве.