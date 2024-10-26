Стало известно, как 6 зэков провернули побег из ИК, где сидит киллер из 90-х Лёша Солдат
ФСИН: Сбежавшие из липецкой ИК №2 заключённые сделали подкоп
В липецкой ИК № 2 обнаружили вырытый подземный ход, через который сбежали арестанты. Пересчитав заключённых, надзиратели заметили, что не хватает шестерых зэков. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
«По тревоге поднят личный состав сводного отряда УФСИН РФ по Липецкой области. Выставлены временные розыскные посты. Оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осуждённых. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования», — отчитались в ведомстве.
ФСИН начинает проверку для выяснения всех деталей побега. Виновных обещают привлечь к ответственности. Розыск преступников, совершивших побег, продолжается.
Напомним, что ранее из исправительной колонии №2 в Липецкой области внезапно исчезли шестеро заключённых. Для задержания беглых зэков по тревоге подняли ФСБ и Росгвардию. Кстати, в этом учреждении сейчас мотает срок кровавый киллер из 90-х Лёша Солдат.
Life.ru