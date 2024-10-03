ФСИН выступила с заявлением по УДО кровавого палача ореховской ОПГ Лёши Солдата
УФСИН: Киллер Лёша Солдат не просил об УДО из колонии строгого режима
Наёмный убийца Лёша Солдат. Фото © ТАСС / Юрий Машков
Киллер ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов, более известный как Лёша Солдат, отбывающий срок за свои убийства в колонии строгого режима, не подавал заявку на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
«В связи с широким общественным резонансом УФСИН России по Липецкой области сообщает, что публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Осуждённый Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об УДО», — уверяют в управлении.
В 2008 году Лёшу Солдата приговорили к 23 годам тюремного заключения в липецкой ИК-2 за убийства и покушения. Ранее появилась информация о том, что киллер пытается выйти по УДО, так как попал под программу защиты свидетелей, однако затем выяснилось, что ему могли отказать в прошении. Life.ru в своём материале рассказал, за какие «заслуги» преступник обрёл свою популярность и какие пункты содержит знаменитый «кодекс чести» наёмного убийцы.