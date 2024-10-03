ФСИН выступила с заявлением по УДО кровавого палача ореховской ОПГ Лёши Солдата

Киллер ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов, более известный как Лёша Солдат, отбывающий срок за свои убийства в колонии строгого режима, не подавал заявку на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.