Спецотряд ФСИН выехал из Москвы в Липецкую область для поиска беглых зэков
Сотрудники центрального аппарата ФСИН отправились из Москвы в Липецкую область, где из исправительной колонии №2, совершив подкоп, сбежали шестеро арестантов. Об этом рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.
«По факту побега осуждённых из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осуждённых», — рассказали представители ФСИН.
В состав подразделения вошли сотрудники отдела розыска, которые будут проводить оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, что из исправительной №2 в Липецкой области сбежали шесть заключённых. Сотрудники ФСИН, обнаружив подкоп, пересчитали зэков. На перекличке недоставало шестерых. Найти их по горячим следам теперь пытаются группы преследования.
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