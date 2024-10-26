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26 октября, 08:55

Спецотряд ФСИН выехал из Москвы в Липецкую область для поиска беглых зэков

Сотрудники центрального аппарата ФСИН отправились из Москвы в Липецкую область, где из исправительной колонии №2, совершив подкоп, сбежали шестеро арестантов. Об этом рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

«По факту побега осуждённых из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осуждённых», — рассказали представители ФСИН.

В состав подразделения вошли сотрудники отдела розыска, которые будут проводить оперативно-розыскные мероприятия.

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Напомним, что из исправительной №2 в Липецкой области сбежали шесть заключённых. Сотрудники ФСИН, обнаружив подкоп, пересчитали зэков. На перекличке недоставало шестерых. Найти их по горячим следам теперь пытаются группы преследования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Владимир Озеров
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