Житель Тамбовской области нашёл кепки двух беглых зэков вблизи места задержания

Житель Тамбовской области нашёл кепки беглых зэков неподалёку от места, где их задержали. Предположительно, беглецы надеялись на попутках добраться до Казахстана, а там пересечь границу с Узбекистаном и скрыться на родине, сообщает Mash.

Кепки беглых зэков нашли в Тамбовской области. Видео © Telegram / Mash

Есть версия, что беглецы переоделись в заранее подготовленные для них сообщниками на свободе спортивные костюмы, чтобы запутать следы. При этом они не стали сразу избавляться от тюремных кепок, чтобы было чем закрыть лица.