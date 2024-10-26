Житель Тамбовской области нашёл кепки двух беглых зэков вблизи места задержания
Житель Тамбовской области нашёл кепки беглых зэков неподалёку от места, где их задержали. Предположительно, беглецы надеялись на попутках добраться до Казахстана, а там пересечь границу с Узбекистаном и скрыться на родине, сообщает Mash.
Кепки беглых зэков нашли в Тамбовской области. Видео © Telegram / Mash
Есть версия, что беглецы переоделись в заранее подготовленные для них сообщниками на свободе спортивные костюмы, чтобы запутать следы. При этом они не стали сразу избавляться от тюремных кепок, чтобы было чем закрыть лица.
Попались зэки, когда их остановили на улице полицейские, оказалось, что у мужчин нет документов, и их доставили в отдел. За попытку побега им добавят по пять лет к срокам, а также переведут на строгий режим содержания. Теперь никому из беглецов не выйти на волю до 2035 года.
Напомним, сегодня стало известно, что из ИК-2 в Липецкой области бежали шестеро арестантов. Для этого они вырыли подземный туннель длиной в 60 метров. Известны имена сбежавших: 19-летний Ганиев Хуршилбек, 28-летний Абдуллаев Тургун, 19-летний Жумаев Бахтиер, 19-летний Арслонов Дилшол, 28-летний Турабаев Парвозбек, 27-летний Даврон Джабборов. Они осуждены по статьям за изнасилования, педофилию и сбыт запрещённых веществ. Сейчас известно, что пойманы двое из них. Момент задержания был снят на видео. Предположительно, побег готовился более шести месяцев.
Telegram / Mash