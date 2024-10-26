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26 октября, 08:41

Последняя проверка в липецкой ИК, откуда сбежали 6 заключённых, была 7 лет назад

Последняя внеплановая проверка липецкой ИК-2, откуда сбежали шестеро заключённых, была семь с половиной лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас ФСИН объявил о начале служебной проверки. Предстоит выяснять, как шесть человек смогли незаметно выкопать тоннель длиной более 60 метров. Беглецов ищут по всему городу. Особо пристально прочёсывают ближайшие к колонии населённые пункты — Ситовку, Воскресеновку и Копцев Хутор.

Стало известно, как 6 зэков провернули побег из ИК, где сидит киллер из 90-х Лёша Солдат
Стало известно, как 6 зэков провернули побег из ИК, где сидит киллер из 90-х Лёша Солдат

Напомним, шесть заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сделав подкоп длиной в 60 метров. Полицию, Росгвардию и ФСБ подняли по тревоге для их оперативного задержания. Разыскиваются: 19-летний Ганиев Хуршилбек, 28-летний Абдуллаев Тургун, 19-летний Жумаев Бахтиер, 19-летний Арслонов Дилшол, 28-летний Турабаев Парвозбек, 27-летний Даврон Джабборов. Они сидели по статьям об изнасилованиях, педофилии и сбыте наркотиков.

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МВД

Татьяна Миссуми
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