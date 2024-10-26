Последняя проверка в липецкой ИК, откуда сбежали 6 заключённых, была 7 лет назад

Последняя внеплановая проверка липецкой ИК-2, откуда сбежали шестеро заключённых, была семь с половиной лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев. Об этом сообщает SHOT.