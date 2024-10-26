Последняя проверка в липецкой ИК, откуда сбежали 6 заключённых, была 7 лет назад
Последняя внеплановая проверка липецкой ИК-2, откуда сбежали шестеро заключённых, была семь с половиной лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас ФСИН объявил о начале служебной проверки. Предстоит выяснять, как шесть человек смогли незаметно выкопать тоннель длиной более 60 метров. Беглецов ищут по всему городу. Особо пристально прочёсывают ближайшие к колонии населённые пункты — Ситовку, Воскресеновку и Копцев Хутор.
Напомним, шесть заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сделав подкоп длиной в 60 метров. Полицию, Росгвардию и ФСБ подняли по тревоге для их оперативного задержания. Разыскиваются: 19-летний Ганиев Хуршилбек, 28-летний Абдуллаев Тургун, 19-летний Жумаев Бахтиер, 19-летний Арслонов Дилшол, 28-летний Турабаев Парвозбек, 27-летний Даврон Джабборов. Они сидели по статьям об изнасилованиях, педофилии и сбыте наркотиков.
МВД