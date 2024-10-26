Момент задержания сбежавших из липецкой ИК зэков попал на видео
В Сети появилось видео с моментом задержания двух из шести заключённых, которые сбежали Липецкой ИК №2 во время вечерней пересменки. ИХ поймали в селе Петровское Тамбовской области.
Момент задержания сбежавших из Липецкой ИК. Видео © Telegram / Площадь
Судя по видео из местного телеграм-канала Площадь, заключённые, одетые в спортивные костюмы, оказывали сопротивление. С ними были ещё двое подельников, но они успели скрыться. Беглецов ищут по окрестностям. О местонахождении ещё двух их сообщников ничего неизвестно.
Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сделав подкоп длиной в 60 метров. Разыскивались: 19-летний Ганиев Хуршилбек, 28-летний Абдуллаев Тургун, 19-летний Жумаев Бахтиер, 19-летний Арслонов Дилшол, 28-летний Турабаев Парвозбек, 27-летний Даврон Джабборов, сидевшие по статьям об изнасилованиях, педофилии и сбыте наркотиков. Двоих из них удалось поймать. Известно, что зэки готовили побег более полугода.
Telegram / Площадь