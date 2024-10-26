Момент задержания сбежавших из липецкой ИК зэков попал на видео

В Сети появилось видео с моментом задержания двух из шести заключённых, которые сбежали Липецкой ИК №2 во время вечерней пересменки. ИХ поймали в селе Петровское Тамбовской области.

Судя по видео из местного телеграм-канала Площадь, заключённые, одетые в спортивные костюмы, оказывали сопротивление. С ними были ещё двое подельников, но они успели скрыться. Беглецов ищут по окрестностям. О местонахождении ещё двух их сообщников ничего неизвестно.