Липецкие зэки готовили побег более полугода. Инструменты для подкопа они украли в мастерской семь месяцев назад, пишет SHOT.

Инструменты, с помощью которых заключённые копали тоннель, они украли в мастерской ещё марте. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли. Таким образом, более чем за полгода наркоманы и насильники сумели подготовить себе способ отхода за забор.