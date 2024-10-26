Липецкие зэки готовили побег более полугода
SHOT: 7 месяцев назад сбежавшие зэки украли инструменты для подкопа
Липецкие зэки готовили побег более полугода. Инструменты для подкопа они украли в мастерской семь месяцев назад, пишет SHOT.
Инструменты, с помощью которых заключённые копали тоннель, они украли в мастерской ещё марте. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли. Таким образом, более чем за полгода наркоманы и насильники сумели подготовить себе способ отхода за забор.
В итоге заключённые сбежали накануне, когда была вечерняя пересменка дежурных. По данным SHOT, их отсутствие обнаружили через два часа и сразу приступили к поискам. Известно, что все шестеро беглецов содержались в одном бараке.
Напомним, шесть заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сделав подкоп длиной в 60 метров. Полицию, Росгвардию и ФСБ подняли по тревоге для их оперативного задержания. Разыскиваются: 19-летний Ганиев Хуршилбек, 28-летний Абдуллаев Тургун, 19-летний Жумаев Бахтиер, 19-летний Арслонов Дилшол, 28-летний Турабаев Парвозбек, 27-летний Даврон Джабборов. Они сидели по статьям об изнасилованиях, педофилии и сбыте наркотиков.
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