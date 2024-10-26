Задержан предполагаемый инициатор побега зэков из липецкой колонии

Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Среди задержанных заключённый — Деврон Джабборов. Его поймали на территории посёлка Улусарки Задонского района Липецкой области. Предположительно, именно он является лидером и инициатором побега, пишет SHOT.

Всего задержаны четверо, среди них — Хуршидбек Ганиев и Бахтиёр Жумаев. Те успели добраться до Тамбовской области. Оставшиеся двое, предположительно, пытаются двигаться маршрутом Тамбовская область — Самарская область — Казахстан — Узбекистан.

Задержаны уже четверо беглых зэков из липецкой ИК, охота на двоих в разгаре

Задержаны уже четверо беглых зэков из липецкой ИК, охота на двоих в разгаре

Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области по тоннелю. Полиция, Росгвардия и ФСБ были подняты по тревоге для задержания беглецов. Ранее были опубликованы ориентировки на преступников. Двое из них были задержаны в Тамбовской области.