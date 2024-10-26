Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 12:09

Задержан предполагаемый инициатор побега зэков из липецкой колонии

Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Среди задержанных заключённый — Деврон Джабборов. Его поймали на территории посёлка Улусарки Задонского района Липецкой области. Предположительно, именно он является лидером и инициатором побега, пишет SHOT.

  • Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Фото © Telegram / SHOT
    Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Фото © Telegram / SHOT
  • Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Фото © Telegram / SHOT
    Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Фото © Telegram / SHOT
  • Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Фото © Telegram / SHOT
    Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Фото © Telegram / SHOT

Правоохранители задержали вторую партию беглецов из тюрьмы в Липецке. Фото © Telegram / SHOT

1 / 3

Всего задержаны четверо, среди них — Хуршидбек Ганиев и Бахтиёр Жумаев. Те успели добраться до Тамбовской области. Оставшиеся двое, предположительно, пытаются двигаться маршрутом Тамбовская область — Самарская область — Казахстан — Узбекистан.

Задержаны уже четверо беглых зэков из липецкой ИК, охота на двоих в разгаре
Задержаны уже четверо беглых зэков из липецкой ИК, охота на двоих в разгаре

Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области по тоннелю. Полиция, Росгвардия и ФСБ были подняты по тревоге для задержания беглецов. Ранее были опубликованы ориентировки на преступников. Двое из них были задержаны в Тамбовской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar