Задержаны уже четверо беглых зэков из липецкой ИК, охота на двоих в разгаре
Артамонов сообщил о задержании ещё двоих беглых заключённых из Липецкой ИК №2
Сбежавшие заключённые из ИК под Липецком. Обложка © МВД
Ещё двух беглых заключённых Липецкой ИК №2 задержали, они не успели уехать из региона. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
«Двое беглых заключённых задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», – рассказал руководитель области.
Напомним, что шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области по тоннелю. Полиция, Росгвардия и ФСБ были подняты по тревоге для задержания беглецов. Ранее были опубликованы ориентировки на преступников. Двое из них были задержаны в Тамбовской области.