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26 октября, 11:56

Задержаны уже четверо беглых зэков из липецкой ИК, охота на двоих в разгаре

Артамонов сообщил о задержании ещё двоих беглых заключённых из Липецкой ИК №2

Сбежавшие заключённые из ИК под Липецком. Обложка © МВД

Сбежавшие заключённые из ИК под Липецком. Обложка © МВД

Ещё двух беглых заключённых Липецкой ИК №2 задержали, они не успели уехать из региона. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Двое беглых заключённых задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», – рассказал руководитель области.

Появились фото тоннеля, по которому педофилы и насильники удрали из липецкой колонии
Появились фото тоннеля, по которому педофилы и насильники удрали из липецкой колонии

Напомним, что шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области по тоннелю. Полиция, Росгвардия и ФСБ были подняты по тревоге для задержания беглецов. Ранее были опубликованы ориентировки на преступников. Двое из них были задержаны в Тамбовской области.

Андрей Бражников
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