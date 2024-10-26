Задержаны уже четверо беглых зэков из липецкой ИК, охота на двоих в разгаре

Ещё двух беглых заключённых Липецкой ИК №2 задержали, они не успели уехать из региона. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Напомним, что шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области по тоннелю. Полиция, Росгвардия и ФСБ были подняты по тревоге для задержания беглецов. Ранее были опубликованы ориентировки на преступников. Двое из них были задержаны в Тамбовской области.