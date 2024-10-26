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Регион
26 октября, 11:13
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Появились фото тоннеля, по которому педофилы и насильники удрали из липецкой колонии

Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали 6 заключённых

Опубликованы фотографии, на которых показан тот самый тоннель, позволивший шестерым заключённым осуществить побег из липецкой колонии №2. Его протяжённость составляет 65 метров. При побеге арестанты оставили в нём вещи, сообщает телеграм-канал «Площадь». Следователи проверяют проглядевших огромную дыру сорудников ФСИН.

Тоннель в земле. Фото © Telegram / Площадь

Тоннель в земле. Фото © Telegram / Площадь

«Также на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбуждённого Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области, о халатности должностных лиц исправительного учреждения (ст.293 УК РФ)», — сообщили в следственном управлении.

Напомним, что шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области по тоннелю. Полиция, Росгвардия и ФСБ были подняты по тревоге для задержания беглецов. Ранее были опубликованы ориентировки на преступников. Двое из них уже задержаны.

ФСИН проверит главу надзирателей и его замов в липецкой ИК из-за побега 6 зэков
ФСИН проверит главу надзирателей и его замов в липецкой ИК из-за побега 6 зэков
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Владимир Озеров
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