ФСИН проверит главу надзирателей и его замов в липецкой ИК из-за побега 6 зэков

ФСИН проведёт проверку в отношении сотрудников колонии в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключённых. В частности, под служебную проверку попал начальник надзирателей и весь его личный состав, утверждает SHOT. Именно они отвечают за контроль перемещений и соблюдение правил заключёнными.