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Регион
26 октября, 09:41
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ФСИН проверит главу надзирателей и его замов в липецкой ИК из-за побега 6 зэков

ФСИН проведёт проверку в отношении сотрудников колонии в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключённых. В частности, под служебную проверку попал начальник надзирателей и весь его личный состав, утверждает SHOT. Именно они отвечают за контроль перемещений и соблюдение правил заключёнными.

Также будет проверена работа двух заместителей начальника колонии: Алексея Фурсова и Сергея Рулёва. ФСИН намерена выяснить, как удалось зэкам прорыть подкоп длиной в 60 метров и скрыться незамеченными.

Момент задержания сбежавших из липецкой ИК зэков попал на видео
Момент задержания сбежавших из липецкой ИК зэков попал на видео

Напомним, шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сделав подкоп длиной в 60 метров. Разыскивались: 19-летний Ганиев Хуршилбек, 28-летний Абдуллаев Тургун, 19-летний Жумаев Бахтиер, 19-летний Арслонов Дилшол, 28-летний Турабаев Парвозбек, 27-летний Даврон Джабборов, сидевшие по статьям об изнасилованиях, педофилии и сбыте наркотиков. Двое из них уже пойманы. Известно, что зэки готовили побег более полугода. ФСИН объявила о начале служебной проверки в отношении сотрудников ИК, допустивших случившееся.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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