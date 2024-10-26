Путин поздравил коллектив Малого театра с 200-летием «Дома Островского»

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления коллективу и ветеранам Государственного академического Малого театра России с 200-летием исторического здания — «Дома Островского». Российский лидер назвал постройку бесценным шедевром отечественной и мировой архитектуры. Телеграмма главы РФ опубликована на сайте пресс-службой Кремля.

«Поздравляю вас [коллектив и ветеранов] с 200-летием исторического здания Государственного академического Малого театра России. Творение прославленных зодчих по праву считается бесценным шедевром отечественной и мировой архитектуры, подлинным украшением нашей столицы. С ним связаны яркие, незабываемые страницы истории национальной культуры, имена выдающихся драматургов и писателей, режиссеров и актеров, музыкантов и художников», — сказано в послании президента.

Путин отметил, что легендарный «Дом Островского» издавна объединял под своей крышей талантливых и увлечённых искусством людей с даром творцов и созидателей. Именно в этом здании были основаны традиции вдохновенного творчества, с заботой передающиеся из поколения в поколение.

Российский лидер добавил слова признательности тем, кто участвовал в реставрации здания Малого театра. Именно их труд вдохнул в один из старейших в России театров новую жизнь, сохранив при этом уникальный исторический вид.

В Малом театре ставят постановки как из классического репертуара, так и творения молодых авторов, а также претворяют в жизнь важные для общества благотворительные и просветительские проекты. Великая история Малого театра России продолжается, резюмировал Путин, пожелав коллективу и ветеранам сцены успехов.