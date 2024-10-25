Путин поздравил таможенников с праздником на встрече с главой ФТС Пикалёвым

Во время встречи в Кремле с руководителем ФНС России Валерием Пикалёвым президент РФ Владимир Путин поздравил главу службы и его подчинённых с Днём таможенника. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

«Поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником», — сказал президент.

Пикалёв поблагодарил Путина за тёплые слова. В свою очередь, глава государства попросил его рассказать о результатах работы ФНС и поинтересовался, как сотрудники справляют профессиональный праздник.

Выслушав доклад Пикалёва, российский лидер отметил, что работа в таможне очень сложна и вместе с тем крайне ответственна. Он добавил, что сегодня экономика РФ и россияне рассчитывают на эффективную работу отечественной таможни, и выразил уверенность, что именно так оно и будет.

В России День таможенника каждый год отмечается 25 октября. В эту дату в 1653 году царём Алексеем Михайловичем был подписан указ о взимании таможенной пошлины с товаров. Именно с этого момента берёт начало история таможенной службы в России. Праздником этот день стал в 1995 году, когда президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ.