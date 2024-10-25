Рейтинг Life.ru и ФТС: Топ самых необычных находок на таможне — от медведя-воина до черепа

25 октября — День таможенника Российской Федерации. Этот профессиональный праздник отмечают инспекторы, аналитики, сотрудники оперативно-разыскного отдела и все те, кто ведёт активную борьбу с контрабандой. Вместе с Федеральной таможенной службой Life.ru собрал топ самых нестандартных (и незаконных) находок на российской границе.

Крокодил по кличке Бакс

Сотрудники Самарской таможни и пограничники не позволили незаконно ввезти в РФ из Казахстана настоящего крокодила. Рептилия длиной 1,8 метра сидела в кузове грузовика, который ехал через пункт пропуска Орск. Разрешительных документов у водителя не было, а ветпаспорт был заполнен с ошибками. По документу крокодила зовут Бакс. Мужчина приобрёл его в 2009 году.

Крокодил по кличке Бакс. Фото © ФТС России

Медведь-воин

Скульптуру медведя-воина, изготовленную в том числе из шкуры бурого медведя, не позволили незаконно вывезти балтийские таможенники. Статую в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ, пытался вывезти в ОАЭ российский бизнесмен.

Скульптура медведя-воина. Фото © ФТС России

Скульптура медведя-воина. Фото © ФТС России

Настоящий череп

В аэропорту Внуково таможенники обнаружили в одной из посылок настоящий человеческий череп, который должен был отправиться в США. В декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель, но эксперты определили, что череп вполне настоящий — его обладатель умер десять лет назад. Таможенники изъяли останки и передали в полицию.



Череп, изъятый на таможне. Фото © ФТС России

13 зубов кашалота

Дериваты краснокнижного кашалота обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни в багаже вылетавшего в Пекин гражданина Китая. Всего он пытался вывезти 71 предмет: 13 целых зубов редкого млекопитающего и 58 фрагментов. Мужчина пояснил, что купил ценности на московском вернисаже и вёз родственникам в качестве сувениров. При этом разрешительные документы у него отсутствовали. Таможенники передали дериваты на экспертизу в Государственный Дарвиновский музей. Специалисты установили, что резцы принадлежат зубатому киту, включённому в Международную Красную книгу, и представляют собой культурную ценность.

Зубы краснокнижного кашалота. Фото © ФТС России

Зубы краснокнижного кашалота. Фото © ФТС России

Радиоактивные метки для крапления карт

Фрагменты игральных карт с радиационным фоном, повышенным в шесть тысяч раз, обнаружили домодедовские таможенники у 40-летней пассажирки, прибывшей из Дубая. Гражданка Вьетнама попыталась пронести опасный товар в багаже через зелёный коридор, однако сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». В итоге у женщины нашли обёрнутые в свинцовую фольгу металлические баночки. Внутри находились бумажные фрагменты игральных карт, их используют мошенники для крапления: дозиметр срабатывает на близком расстоянии и идентифицирует карту.

Радиоактивные метки для крапления карт. Фото © ФТС России

С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на предметах присутствует радиоактивный изотоп, а уровень излучения значительно превышает естественный фон и является опасным для здоровья. Предметы были изъяты и помещены в радиационно-защитный сейф.

Аудиоколонка и боксёрские лапы с марихуаной

Аудиоколонку с марихуаной обнаружили сотрудники Внуковской и Центральной почтовой таможен в посылке из Калифорнии. Всего было изъято 13 пакетов с запрещённым веществом весом 700 граммов. Контрабанду выявила служебная собака — бельгийская овчарка Герса. Колонка с «сюрпризом» была спрятана среди детских игрушек и одежды. Внутри устройства таможенники нашли герметичные пакеты с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. В ходе следствия оперативники вышли на 29-летнего заказчика.

Аудиоколонка с марихуаной. Фото © ФТС России

А шереметьевские таможенники обнаружили в посылке из Таиланда боксёрские лапы с наркотиком. Инспекторы обнаружили внутри спортивного инвентаря специально изготовленные полости с каннабисом общей массой 242,61 грамма. Его рыночная стоимость составляет около 1 млн рублей.

Самый дорогой гриб-паразит, растущий из гусениц

Почти 200 граммов грибов вида кордицепс китайский обнаружили в посылке из Индии сотрудники Центральной почтовой таможни. Заказ стоимостью 1 млн рублей предназначался жителю подмосковного города Котельники. При досмотре таможенники обнаружили в посылке высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела. Кордицепс китайский — очень редкий, он встречается только в горах тибетского плато. В китайской медицине считается афродизиаком и омолаживающим средством. Паразитом его называют потому, что растёт прямо из гусениц. Его ввоз возможен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора.

Гриб-паразит кордицепс китайский. Фото © ФТС России

Ритуальная флейта из человеческой кости

Российские таможенники нашли в посылке тибетскую ритуальную флейту канглинг (ганлин), сделанную из человеческой кости. Её прислали в Москву из Нюртингена (Германия). В декларации отправитель указал, что пересылает просто музыкальный инструмент. Но на деле это был ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма для совершения обряда чод. Он изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол, сделанный из человеческой кожи. Изделие современное и не представляет культурной или палеонтологической ценности. Жуткую посылку передали сотрудникам полиции.

Ритуальная флейта из человеческой кости. Фото © ФТС России

Чемодан с сотнями человеческих «эмбрионов»

В Ивангороде Ленинградской области таможенники обнаружили в чемодане приезжей из Эстонии необычный груз. Просвечивая сумку, сотрудники заметили 200 моделей человеческих эмбрионов. Они были произведены в немецком Эстрингене. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись «Не игрушка». Женщина подчеркнула, что ничего преступного совершать не планировала, а лишь выполняла просьбу «третьих лиц».