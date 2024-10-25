Глава ФТС Пикалёв попросил Путина подписать открытку для девочки Маши из Суджи

Глава ФТС Пикалёв попросил президента России Владимира Путина подписать открытку для девочки Маши Воробьёвой из Суджи. На встрече с главой РФ он рассказал историю семьи, которая несмотря на все сложности не опустила руки.

Глава ФТС попросил Путина подписать открытку. Видео © Life.ru

Как сообщил Пикалёв, отец семьи — Виктор Викторович занимает пост заместителя начальника МАПП Суджи. В паре с супругой они воспитывают трёх дочек. Глава ФТС отметил, что старшая — Маша — пожаловалась на то, что во время эвакуации забыла свою гитару. Ей уже купили точно такую же и в ближайшее время передадут девочке.

«Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, подготовили такую открытку, если у вас есть возможность два-три слова семье Воробьёвых с какими-то пожеланиями, а в их лице может быть всеми-всеми наших таможенников», — сказал Пикалёв.

Путин отметил, что обязательно подпишет открытку.