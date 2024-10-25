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25 октября, 19:42

Закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей направили на подпись Путину

Закон о повышении МРОТ в России до 22 440 рублей в 2025 году направили на подпись президенту страны Владимиру Путину. Об этом сказано в карточке законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности.

«Дата направления президенту Российской Федерации 23.10.2024», — написано в системе.

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Напомним, что 22 октября законопроект был одобрен Государственной думой России сразу во всех трёх чтениях. Сейчас значение МРОТ — 19 242 рубля. Планируется поэтапное повышение этой величины: в 2025 году она возрастёт до 22 440 рублей, что положительно скажется на доходах приблизительно 4,2 миллиона работников. 23 октября законопроект одобрил и Совет Федерации.

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Юрий Лысенко
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