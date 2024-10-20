МРОТ составит 22 440 рублей в месяц. Как изменятся льготы и зарплаты с 1 января 2025 С начала 2025 года будет проиндексирован МРОТ. Что изменится в пособиях, зарплатах и оплате соцпакета россиян с изменением федерального минимума со следующего года — на Life.ru 19 октября, 21:19 МРОТ 2025: Комитет Думы поддержал повышение на 3000 рублей. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Изменения в МРОТ с 1 января 2025 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Инициатива повышения показателя, определяющего уровень заработка бюджетников, принадлежит Минтруду. Ведомство передало пакет инициатив для общественного обсуждения летом 2024 года. Основным новшеством 2024 года стало то, что МРОТ теперь будет привязываться к медианной зарплате россиян.

Эта схема расчётов противопоставлена методике средней зарплаты, когда уровень заработка всех россиян, охваченных статистическим исследованием, суммируется и делится на количество человек. Такой метод считается устаревшим и неэффективным. Как сообщал глава ведомства Антон Котяков, изменение схемы расчёта МРОТ поможет сохранять опережающие темпы роста МРОТ. К 2030 году МРОТ должен достигнуть отметки в 35 тысяч рублей.

Что такое медианная зарплата

Медианная зарплата — это заработная плата, больше и меньше которой получает половина работающих граждан. Например, в 2023 году медианная заработная плата составляла 46 751 рубль. МРОТ рассчитывается в объёме 48% от этой цифры. Такую схему вводили ещё в 2021 году, тогда МРОТ устанавливался на отметке 42% от медианной зарплаты. Позже из-за сложной экономической ситуации из-за санкций схему приостановили, а с 2024 года решили возобновить — уже на уровне 48% от медианной зарплаты. С учётом этих изменений, МРОТ вырос от 12 792 рубля в 2021 году до 13 890 рублей в 2022 году, на 1 января 2023 года он составлял 16 242 рубля, на 1 января 2024 года — 19 242 рубля.

Что такое МРОТ

МРОТ — это предельно установленный государством зарплатный минимум за полный отработанный сотрудником месяц. Показатель введён для того, чтобы работодатели не нарушали права работающих граждан. Помимо общегосударственного МРОТ есть и такие же показатели на региональном уровне. Помимо этого существуют и отраслевые минимумы для разных профессий. МРОТ — это минимальная сумма оплаты труда, но до уплаты налогов. Поэтому, если работодатель соблюдает все условия и выплатил работнику зарплату меньше этой суммы с учётом всех сборов, то ему не грозят санкции. В 2025 году МРОТ составит 22 440 рублей. Для того чтобы получать такой минимум, сотрудник должен отработать месяц на полную ставку.

Зарплаты с 1 января 2025

По сравнению с прошлым годом МРОТ вырастет на 16,6%. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Netpixi

По сравнению с прошлым годом МРОТ вырастет на 16,6%. По данным Минтруда, индексацию МРОТ на своей зарплате ощутят 4,2 миллиона человек. МРОТ не позволяет работодателю платить зарплату ниже этого установленного порога, но всё же есть условия, напомнил в беседе с Life.ru кандидат экономических наук, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев.

— В первую очередь МРОТ влияет на уровень заработной платы. Работодатель не имеет права платить наёмному работнику ниже этого уровня. Естественно, из расчёта, что он работает сорокачасовую рабочую неделю. Поэтому, если он работает, допустим, неполный рабочий день, то зарплата рассчитывается пропорционально отработанному периоду, — сказал эксперт.

МРОТ влияет на коэффициенты при учёте зарплат и размеров премий. Переработки, совмещения и прочие частные случаи оплачиваются отдельно, помимо МРОТ. Вся дополнительная работа должна оплачиваться сверх привычной зарплаты. Если работодатель находится в регионе, в котором установлен свой, местный коэффициент МРОТ, и при повышении федерального показателя МРОТ в регионе становится меньше, работодатель обязан издать приказы о повышении окладов.

Пособия с 1 января 2025

МРОТ влияет и на пособия, которые выплачиваются работающим гражданам. Вслед за МРОТ повысятся декретные, больничные, отпускные и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Эти выплаты всегда «подтягиваются» пропорционально повышению минимальной оплаты труда, добавил Михаил Беляев. Для того чтобы понять, сколько платить конкретному сотруднику, бухгалтерия предприятия рассчитывает его средний заработок и платит каждый день пребывания на больничном такую сумму.

Минимальные больничные выплаты с учётом МРОТ составят разные суммы в зависимости от количества рабочих дней в месяце. Например, в феврале 2025 года 28 дней, поэтому один больничный день будет стоить 801,43 рубля. Чуть дешевле будет стоить больничный в месяцы с 30 днями — 748 рублей. В 31-дневные месяцы сумма за день составит 723,87 рубля. По этой же схеме рассчитываются все остальные пособия, на которые влияет МРОТ.

Пенсии с 1 января 2025

Пенсии россиян зависят от прожиточного минимума, а не от МРОТ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

МРОТ не влияет на пенсии, это показатель, который определяет уровень заработка, напомнил Михаил Беляев. Пенсии россиян зависят от другого важного показателя – прожиточного минимума. Если пенсия получателя меньше этой суммы, ему назначаются специальные федеральные доплаты. Прожиточный минимум нужен для того, чтобы определять размер финансовой поддержки от государства для студентов, пенсионеров и малоимущих граждан. В 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 15 453 рубля. Для трудящихся граждан прожиточный минимум чуть больше —16 844 рубля. Для детей показатель установлен на отметке в 14 989 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей. МРОТ и прожиточный минимум часто путают, напомнил Михаил Беляев.

— Одно время минимальный размер оплаты труда у нас был меньше прожиточного минимума, но потом, в конце концов, МРОТ стал выше, чем прожиточный минимум, чем мы очень гордимся. Предполагается, что МРОТ мы будем повышать из года в год, увеличивая этот разрыв, — добавил Михаил Беляев.

Как МРОТ зависит от инфляции

МРОТ индексируется с учётом инфляции, но и здесь есть определённые тонкости. Михаил Беляев рассказал, что на данный момент все социальные индексации проходят с учётом официальной инфляции, но без учёта так называемой бытовой инфляции. Инфляция в России, по данным ЦБ, в октябре находится на отметке 8,63%.

Также экономист напомнил, что у граждан, кому повысят зарплаты после индексации МРОТ, вырастет и налоговая нагрузка.

Авторы Антон Плотников