Конституционный суд защитил права учителей с зарплатой ниже МРОТ
КС запретил включать плату за переработки в зарплату учителей ниже МРОТ
Конституционный суд (КС) России запретил включать плату за переработки в зарплату учителей, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда. С января 2024 года, напомним, МРОТ составляет 19 242 рублей.
«КС защитил права учителей с зарплатой ниже МРОТ. Дело о проверке конституционности статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой — четвёртой и 11 статьи 133.1 Трудового кодекса рассмотрено в связи с жалобой гражданки Харюшевой», — говорится в сообщении суда.
Как уточняется, в 2021 году работодатель включил переработки в состав зарплаты учительницы из Архангельской области Елены Харюшевой, что являлось попыткой доплаты МРОТ. Как итог, женщине не компенсировали затраты за выполнение работы, которая не входит в её должностные обязанности. Перед обращением в КС Харюшева несколько раз подавала иски в местные суды, но все её попытки по восстановлению справедливости были тщетны. КС же подчеркнул, что дополнительная работа, выполняемая педагогом, обязана оплачиваться отдельно.
Ранее сообщалось, что самыми низкооплачиваемыми профессиями признаны дворники, уборщики, воспитатели, няни. В среднем по стране они получают всего от 32 до 41 тысячи рублей. Также в этом списке артисты, психологи, охранники, кассиры и прочие.
ТАСС / Кирилл Кухмарь