Конституционный суд защитил права учителей с зарплатой ниже МРОТ

Конституционный суд (КС) России запретил включать плату за переработки в зарплату учителей, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда. С января 2024 года, напомним, МРОТ составляет 19 242 рублей.

«КС защитил права учителей с зарплатой ниже МРОТ. Дело о проверке конституционности статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой — четвёртой и 11 статьи 133.1 Трудового кодекса рассмотрено в связи с жалобой гражданки Харюшевой», — говорится в сообщении суда.

Как уточняется, в 2021 году работодатель включил переработки в состав зарплаты учительницы из Архангельской области Елены Харюшевой, что являлось попыткой доплаты МРОТ. Как итог, женщине не компенсировали затраты за выполнение работы, которая не входит в её должностные обязанности. Перед обращением в КС Харюшева несколько раз подавала иски в местные суды, но все её попытки по восстановлению справедливости были тщетны. КС же подчеркнул, что дополнительная работа, выполняемая педагогом, обязана оплачиваться отдельно.