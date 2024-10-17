ГД приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ на три тысячи в 2025 году

В 2025 году планируется повышение минимальной суммы оплаты труда до 22 440 рублей, что выше прежнего на три тысячи рублей. Соответствующий законопроект принят в первом чтении Госдумой и коснётся четырёх миллионов россиян, говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на социальные выплаты, которые рассчитываются из размера оплаты труда. Эта мера осуществляется для достижения цели, которую озвучил президент РФ Владимир Путин: минимальная зарплата россиянина должна вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году.