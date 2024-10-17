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17 октября, 15:05

ГД приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ на три тысячи в 2025 году

В 2025 году планируется повышение минимальной суммы оплаты труда до 22 440 рублей, что выше прежнего на три тысячи рублей. Соответствующий законопроект принят в первом чтении Госдумой и коснётся четырёх миллионов россиян, говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на социальные выплаты, которые рассчитываются из размера оплаты труда. Эта мера осуществляется для достижения цели, которую озвучил президент РФ Владимир Путин: минимальная зарплата россиянина должна вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году.

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Недавно о росте минимального размера оплаты труда объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Зарплата граждан России увеличится на 16,5% уже в 2025 году. К слову, сегодня МРОТ составляет 19 242 рубля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Николай Рюмин
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