Мишустин: МРОТ будет расти и с начала 2025 года составит 22 440 рублей
Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России
В России в начале 2025 года произойдёт повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 тысяч 440 рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей», — сказал Председатель Правительства на заседании.
МРОТ будет увеличен в начале следующего года на 16,5%. Как уточнил премьер-министр, это поспособствует увеличению заработной платы не менее четырёх миллионов россиян.
Сегодня уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Депутаты фракции ЛДПР предложили резко увеличить МРОТ на 10 758 рублей — почти до 30 тысяч рублей. Однако пока запланированное поэтапное повышение МРОТ, чтобы избежать ситуации, какая была в стране в 90-е. С января 2025 года «минималка» увеличится на 3198 рублей — до 22 440 рублей.