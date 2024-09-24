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24 сентября, 14:37

Мишустин: МРОТ будет расти и с начала 2025 года составит 22 440 рублей

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

В России в начале 2025 года произойдёт повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 тысяч 440 рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей», — сказал Председатель Правительства на заседании.

МРОТ будет увеличен в начале следующего года на 16,5%. Как уточнил премьер-министр, это поспособствует увеличению заработной платы не менее четырёх миллионов россиян.

Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц
Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц

Сегодня уровень МРОТ составляет 19 242 рубля. Депутаты фракции ЛДПР предложили резко увеличить МРОТ на 10 758 рублей — почти до 30 тысяч рублей. Однако пока запланированное поэтапное повышение МРОТ, чтобы избежать ситуации, какая была в стране в 90-е. С января 2025 года «минималка» увеличится на 3198 рублей — до 22 440 рублей.

Мария Любицкая
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