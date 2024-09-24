Мишустин: МРОТ будет расти и с начала 2025 года составит 22 440 рублей

В России в начале 2025 года произойдёт повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 тысяч 440 рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей», — сказал Председатель Правительства на заседании.

МРОТ будет увеличен в начале следующего года на 16,5%. Как уточнил премьер-министр, это поспособствует увеличению заработной платы не менее четырёх миллионов россиян.