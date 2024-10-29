Велесова ночь 2024: Как в самое мистическое время года подсмотреть в будущее и погадать на любовь

Совсем скоро наступит особенное время, в которое грань между мирами сотрётся. Мы привыкли ассоциировать ночь с 31 октября на 1 ноября с Хэллоуином, западным праздником, но мало кто знает, что в славянской традиции на эту дату приходится свой праздник — Велесова ночь.

Западный мир всегда отмечал канун Дня Всех Святых как праздник. Древние кельты на Самайн устраивали шумные пиры с кострами, оставляя подношения предкам. Сегодня американцы ходят по домам, просят сладости, смотрят фильмы ужасов и веселятся. Но почему же в эту ночь славяне предпочитали оставаться дома, не разговаривать с незнакомцами и зажигать как можно больше света? Рассказываем, что такое Велесова ночь и что на неё принято делать.

Что такое Велесова ночь и чем она отличается от Хэллоуина

Чем славянский праздник Велесова ночь отличается от Хэллоуина. Фото © «Шедеврум»

Велесова ночь и Хэллоуин — это осенние праздники, связанные с почитанием духов, но они имеют разные корни и обряды. Хэллоуин, идущий от кельтского Самайна, стал массовым праздником с переодеваниями, развлечениями и «охотой за сладостями». Велесова ночь, происходящая из славянских традиций, посвящена богу Велесу и связана с поминовением предков, духовными ритуалами и гаданиями.

Когда Велесова ночь 2024

Велесова ночь: когда наступит в 2024 году. Фото © «Шедеврум»

Велесова ночь празднуется с 31 октября по 1 ноября. Наши предки верили, что в ночь перехода от осени к зиме граница между миром духов и земным стирается. Фантомы выходят наружу и бродят среди нас, а люди рискуют попасть во владение нечисти.

Велесова ночь: История праздника

Белобок передаёт колесо своему брату Чернобогу, открывая врата в мир живых. Фото © «Шедеврум»

Славяне верили, что помимо нашего мира есть мир Нави, наполненный духами — как добрыми, так и злыми. А тот мир, в котором живём мы, называется Яви. По легенде, в ночь перехода с 31 октября на 1 ноября Белобок передаёт колесо своему брату Чернобогу. Так и открываются врата для нечисти в мир живых.

Гадания на Велесову ночь

Для древних славян Велес был не только мифическим защитником, но и учителем, наставником, дающим знания о ремёслах, магии и искусстве. Изображали его как бородатого старца с ликом медведя или даже змеи — воплощение связи с потусторонним миром Нави. Считается, что в эту ночь самая сильная энергетика на гадания и заговоры, так что наши предки умело этим пользовались. Расскажем про ритуалы, которые можно повторить дома в 2024 году и вам.

Ритуал на исполнение желаний

Исполнение желания с яблоком под подушкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dontree_M

Для исполнения желаний всего лишь нужно положить яблоко под подушку, а утром его съесть. Кстати говоря, обратите внимание на кожуру после его чистки: чем длиннее, тем дальше дорога жизни.

Как в Велесову ночь проверить партнёра на верность

Обряд проверки мужа на верность через обручальное кольцо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / reyesphoto

Для проверки своего любимого на верность следует через обручальное кольцо протянуть красную шерстяную нить и подвесить его. Если кольцо колеблется, то следует задуматься, не ходит ли муж налево. Интересный факт: красная нить считается одним из самых древних и сильных оберегов, который защищает от сглаза и негативной энергии.

Гадание на будущее в ночь Велеса 2024

Гадание на будущее с помощью свечи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tiplyashina Evgeniya

Считается, что энергетические способности каждого в Велесову ночь раскрываются. Поэтому можно попробовать подсмотреть в будущее и узнать свою судьбу. Для этого нужно зажечь свечу и попробовать рассмотреть силуэты людей, животных и, возможно, сюжеты каких-либо ситуаций. Ритуал сжигания свечей символизирует чистоту и освобождение от негативных энергий. Возьмите на заметку и после праздника.

Что делать на Велесову ночь 2024

Традиции и ритуалы на Велесову ночь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / La Famiglia

Как пишет про традиции предков kp.ru, в это мистическое время выход из дома грозит кривой дорожкой в мир иной. Каждый, кто идёт тебе навстречу, несёт за спиной беды и несчастья. Поэтому все отдавали предпочтение посиделкам дома, в кругу семьи. Зажигали свечи, защищающие от духов, все возможные входы в дом завешивали рябиновыми лаптями, а во дворе с утра пораньше жгли костры.

Что ещё наши предки обычно делали на Велесову ночь и что можно сделать вам в 2024 году: Как и предшествующее поколение, проведите это время с семьёй;

Стол накройте новой скатертью и приготовьте вкусный ужин;

Зажгите побольше свечей и вспомните тёплые моменты с ушедшими родственниками;

На подоконниках оставьте лакомство, которым позже накормите животных. Если угощение будет съедено — это считается добрым предзнаменованием.