Загадочная смерть и переезд в другую страну: как сложились судьбы 5 вундеркиндов СССР

Вундеркинды всегда вызывают восхищение и удивление, особенно когда их достижения приносят славу и признание на ранних стадиях жизни. В истории СССР немало примеров юных гениев, которые поражали взрослых своими талантами и умениями. Но судьбы некоторых из юных дарований сложились крайне печально, если не жестоко.

Павел Коноплёв — гений-программист СССР

Гений точных наук Павел Коноплёв. Фото © YouTube / Журнал «Советское кино» & «Зеркало экрана»

Паша родился в 1971 году, ещё до похода в первый класс он обладал такими навыками, какие не каждый третьеклашка может осилить. Например, в пять лет мальчик сам научился играть на рояле. А К 15 годам поступил в институт и освоил программирование в совершенстве. Казалось бы, советский гений скоро покорит мир!

Однако, попав в МГУ, гений Паша начал испытывать проблемы. Но не в учебе, а в общении с однокурсниками. Уже тогда у мальчика проявлялись признаки отчаяния, депрессивные эпизоды и нервные срывы. Чтобы Паше выйти из этого состояния, достаточно было угостить его чем-нибудь сладким. Сейчас, если отследить взаимосвязь конфет и настроения, врачи бы предположили скрытый диабет. Но во времена СССР было у Паши два диагноза: «гений» и «вялотекущая шизофрения». К 19 годам депрессия у советского вундеркинда обострилась, последовала госпитализация, а там... Юный гений скончался. Как говорили врачи, от тромба, который закупорил лёгочную артерию.

Саша Путря — советская Фрида Кало

Саша Путря, известная своими индийскими сюжетами. Фото © YouTube / Культура2008

Полтавская художница Саша в свои три года орудовала кистью более умело, чем ложкой. Наивный сюрреализм давался ей очень хорошо: среди работ вундеркинда из СССР — индийские сюжеты, яркие танцы и люди. Все, кто знал Сашу Путря, видели у неё только светлое будущее. Но судьба распорядилась иначе.

Родители до последнего бились за жизнь своей талантливой дочери, но лейкоз погубил бедную девочку в 1989-м. Рисунки Саши Путря из СССР увидел весь мир, её работы заставляют падать в обморок коллекционеров, аукционистов и ценителей искусства. Как жаль, что её гений продержался так недолго.

Полина Осетинская — советская виртуозная клавирница

Полина Осетинская после ухода из дома продолжила карьеру пианистки. Фото © YouTube / Журнал «Советское кино» & «Зеркало экрана»

Полинин отец мечтал о карьере пианиста, но из-за серьёзной травмы руки не смог осуществить свои амбиции. Поэтому в 1978 году он с энтузиазмом начал обучать дочь, и в 8 лет Полина уже исполняла 30 сложных музыкальных произведений, собирая полные залы зрителей в Москве. Однако, несмотря на видимые достижения, в тринадцать лет девочка ушла из дома. Как потом советский вундеркинд рассказала прессе, за её талантами скрывались жестокие побои и унижения.

Полина Осетинская отказалась от строгого режима, но не покинула музыку, окончив консерваторию в Петербурге. Сегодня она мать троих детей и профессиональный музыкант, активно выступающий, но только для собственного удовольствия.

Литературный вундеркинд Ника Турбина

Ника Турбина получила награду «Золотой лев» в 12 лет. Фото © YouTube / Журнал «Советское кино» & «Зеркало экрана»

Кто такая девочка-вундеркинд из СССР, которую звали Ника Турбина? Двенадцатилетняя Ника стала обладательницей престижной венецианской награды «Золотой лев», которой до этого удостоилась только Анна Ахматова — и то в свои 60 лет. С раннего детства, начиная с четырёх лет, Ника демонстрировала необычайные поэтические способности, диктуя стихи своей матери, гуляя по пляжам Ялты. Её произведения завоевали признание за пределами России и были переведены на множество языков, а известный поэт Евтушенко оказывал ей свою поддержку. В 1983 году даже хотел снять девочку-гения в фильме «Детский сад», чтобы она исполнила своё стихотворение «Сорок первый год», но из-за болезни, к сожалению, этого сделать не удалось.

C течением времени интерес публики к творчеству гениальной Ники Турбины начал ослабевать. Она не смогла справиться с этой утратой и вскоре столкнулась с тяжёлыми психологическими проблемами. С подросткового возраста жизнь Ники наполнилась нервными срывами, а она сама стала зависима от алкоголя и наркотиков. В 27 лет её жизнь трагически оборвалась, когда вундеркинд СССР выпала с балкона пятого этажа.

Савелий Косенко — талантливый физик, добившийся больших высот

Савелий Косенко написал первый учебник в 11 лет. Фото © YouTube / Журнал «Советское кино» & «Зеркало экрана»

В возрасте 11 лет Савва стал студентом МВТУ им. Баумана и написал свой первый учебник по физике, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В 1980 году это было настоящей сенсацией — все советские издания обозревали эту тему. Гениальный мальчик завершил обучение в 16 лет. Как потом рассказывал Савва в интервью, многими из своих успехов он обязан матери, которая научила его читать и писать в раннем детстве.

Сейчас Савелий живёт в Канаде и управляет несколькими компаниями, но неохотно вспоминает свои юные годы в СССР. Он делился, что выдающиеся способности часто вызывали у него проблемы — травлю со стороны сверстников, конфликты с учителями и трудности в общении с друзьями. Вундеркинды зачастую теряют возможность наслаждаться беззаботным детством и не получают ничего взамен за свои таланты.