Тест: Приняли бы вас в комсомол? Ответьте на 7 вопросов и узнайте прямо сейчас!
29 октября 1918 года было основано главное молодёжное движение СССР — ВЛКСМ. Сейчас мы выясним, были ли вы его частью или всё-таки не сдали экзамен.
106-я годовщина со дня рождения комсомола невольно навевает воспоминания о советской жизни и уставе, который знал каждый: от школьника до рабочего. Стать членом ВЛКСМ стремилась вся молодёжь, а завалить вступительные означало забыть об успешном будущем. Сегодня, в День комсомола, давайте на мгновение представим, что вам вновь выпал шанс попытать удачу и вступить в ряды комсомольцев. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и стать частью легендарного советского объединения?
Каждый советский школьник знал, что такое «Мурзилка», и с нетерпением ждал нового выпуска. Но сможете ли вы сейчас отгадать все семь загадок из самого популярного детского журнала, или ваш IQ ниже 140? А если любите задачки потяжелее, то предлагаем ответить на восемь сложнейших вопросов из передачи «Поле чудес» и проверить смекалку.
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