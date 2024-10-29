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29 октября, 10:40

Тест: Приняли бы вас в комсомол? Ответьте на 7 вопросов и узнайте прямо сейчас!

29 октября 1918 года было основано главное молодёжное движение СССР — ВЛКСМ. Сейчас мы выясним, были ли вы его частью или всё-таки не сдали экзамен.

106-я годовщина со дня рождения комсомола невольно навевает воспоминания о советской жизни и уставе, который знал каждый: от школьника до рабочего. Стать членом ВЛКСМ стремилась вся молодёжь, а завалить вступительные означало забыть об успешном будущем. Сегодня, в День комсомола, давайте на мгновение представим, что вам вновь выпал шанс попытать удачу и вступить в ряды комсомольцев. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и стать частью легендарного советского объединения?

Каждый советский школьник знал, что такое «Мурзилка», и с нетерпением ждал нового выпуска. Но сможете ли вы сейчас отгадать все семь загадок из самого популярного детского журнала, или ваш IQ ниже 140? А если любите задачки потяжелее, то предлагаем ответить на восемь сложнейших вопросов из передачи «Поле чудес» и проверить смекалку.

Тест: Только выросшие пионеры отгадают, из какого советского фильма строки этих 6 детских песен
Тест: Только выросшие пионеры отгадают, из какого советского фильма строки этих 6 детских песен
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, © TACC

Виктория Мишинкина
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