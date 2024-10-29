Тест: Приняли бы вас в комсомол? Ответьте на 7 вопросов и узнайте прямо сейчас!

106-я годовщина со дня рождения комсомола невольно навевает воспоминания о советской жизни и уставе, который знал каждый: от школьника до рабочего. Стать членом ВЛКСМ стремилась вся молодёжь, а завалить вступительные означало забыть об успешном будущем. Сегодня, в День комсомола, давайте на мгновение представим, что вам вновь выпал шанс попытать удачу и вступить в ряды комсомольцев. Сможете ли вы правильно ответить на все вопросы и стать частью легендарного советского объединения?