Инстасамке их не заменить: Куда пропали предыдущие вокалистки «Ленинграда»
А вы знаете тех певиц группы «Ленинград», что ушли из проекта со скандалом? Life.ru рассказывает, чем запомнились самые яркие из них.
Новый взлёт группы «Ленинград» под крылом скандально известной Инстасамки взбудоражил поклонников. Телеграм-каналы кипят сообщениями, что Сергей Шнуров решил пригласить дерзкую и неординарную артистку для записи нового альбома. И хотя Дарья Зотеева — это имя, которое у всех на слуху, она далеко не первая, кто на время становится вокалисткой коллектива, несмотря на сольную карьеру. Давайте вспомним, кто до неё занимал это место, чем завершился их путь в «Ленинграде»… и кто ушёл со скандалом.
Юлия Коган — рыжая искра «Ленинграда»
Кто пел в «Ленинграде» и уходил со скандалом. Юлия Коган. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Рыжая, яркая и абсолютно бескомпромиссная, Юлия Коган появилась в «Ленинграде» в 2007 году и сразу стала душой группы. Со Шнуровым они записали целый ряд хитов, а в 2011 году Юлия исполнила большинство треков на альбоме «Хна». Впрочем, долго оставаться на вершине ей не удалось. Разногласия с лидером коллектива стали явными к 2013 году, когда Коган и Шнуров будто бы окончательно рассорились. Сергей, как говорят, был недоволен её подходом к творчеству, а Юлия же утверждала, что уход из «Ленинграда» — это возможность двигаться дальше.
Алиса Вокс — голос нашумевшего «Экспоната»
Вокалистки «Ленинграда»: история ухода Алисы Вокс. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Алиса ворвалась в группу в 2012-м и уже через год была настоящей звездой сингла «Экспонат». Песня звучала отовсюду, а Вокс стала лицом коллектива. Но, как это часто бывает, головокружительный успех пришёл вместе со звёздной болезнью — так, по крайней мере, намекал сам Шнуров. Певица утверждала, что после трёх лет совместной работы атмосфера накалилась и лидер группы стал вести себя весьма прохладно. В итоге в 2016 году Алиса оставила «Ленинград», объявив о начале сольной карьеры. Позже, правда, их пути пересеклись и в суде — спор о правах на песни обернулся проигрышем для Вокс.
Василиса Старшова — эпатажная бунтарка
Почему певицы уходят из «Ленинграда» со скандалом. История Василисы Старшовой. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Когда «Ленинград» искал замену Алисе Вокс, в коллектив попала не менее яркая Василиса Старшова. У неё за плечами был опыт участия в шоу, включая «Фактор А» и «Новая волна». Василиса быстро стала любимицей публики и даже вызывала фурор на концертах — например, подняв футболку прямо во время выступления. Однако сотрудничество длилось недолго: проблемы со здоровьем и личные причины вынудили её покинуть «Ленинград» спустя всего год.
Флорида Чантурия и Ксения Руденко — новые лица, старые хитовые треки
Все вокалистки «Ленинграда»: судьбы и скандалы. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © VK / Ксения Руденко
Сегодня Флорида Чантурия и Ксения Руденко, известная как Зоя, — это те голоса, которые определяют звучание группы. Чантурия присоединилась ещё в 2016 году, став ведущей солисткой после ухода Старшовой. В её исполнении звучали такие хиты, как «Экстаз» и «Кольщик». Руденко же занялась проектом «Зоя», созданным Шнуровым с музыкантами из «Ленинграда». Этот союз стал своеобразным ответвлением творчества коллектива, и вместе с «Ленинградом» она выпустила трек «Пока нет», который не прошёл незамеченным среди фанатов.
Света Колибаба и Наталья Павлова — забытые легенды
Света Колибаба, Наталья Павлова и другие певицы группы «Ленинград». Фото © VK / Света КолiБаба
Одна из первых — Света Колибаба, которая в начале нулевых одновременно исполняла роль вокалистки, аккордеонистки и клавишницы. Несмотря на внезапный уход, девушка всё же оставила свой след, записав песню для культового фильма «Бумер». Наталья Павлова, бэк-вокалистка 2000-х, также сыграла важную роль, исполнив запоминающийся припев к треку «Менеджер».
Что теперь будет с группой «Ленинград» с приходом Инстасамки
Инстасамка стала новой вокалисткой группы «Ленинград». Фото © ТАСС / Роскосмос Медиа
Инстасамка, учитывая её амбиции и эксцентричный образ, идеально вписывается в стиль «Ленинграда» нового формата. Возможно, их союз со Шнуровым станет чем-то принципиально новым для группы. Но лишь время покажет, задержится ли Дарья надолго, или её ждёт очередной виток сольной карьеры, как и предыдущих вокалисток.
Каждая из этих девушек оставила свой след в истории коллектива, пишет «Вечерняя Москва». У каждой свой путь, своя история, но одно их объединяет: «Ленинград» остаётся для них символом яркого, противоречивого и независимого творчества, где каждый новый голос становится частью мощной музыкальной легенды. Пройдите тест Life.ru «Лишь настоящие меломаны смогут продолжить строки этих шести песен из 80-х».
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Валентин Егоршин, Егор Алеев