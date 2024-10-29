Инстасамке их не заменить: Куда пропали предыдущие вокалистки «Ленинграда»

Новый взлёт группы «Ленинград» под крылом скандально известной Инстасамки взбудоражил поклонников. Телеграм-каналы кипят сообщениями, что Сергей Шнуров решил пригласить дерзкую и неординарную артистку для записи нового альбома. И хотя Дарья Зотеева — это имя, которое у всех на слуху, она далеко не первая, кто на время становится вокалисткой коллектива, несмотря на сольную карьеру. Давайте вспомним, кто до неё занимал это место, чем завершился их путь в «Ленинграде»… и кто ушёл со скандалом.

Юлия Коган — рыжая искра «Ленинграда»

Кто пел в «Ленинграде» и уходил со скандалом. Юлия Коган. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Рыжая, яркая и абсолютно бескомпромиссная, Юлия Коган появилась в «Ленинграде» в 2007 году и сразу стала душой группы. Со Шнуровым они записали целый ряд хитов, а в 2011 году Юлия исполнила большинство треков на альбоме «Хна». Впрочем, долго оставаться на вершине ей не удалось. Разногласия с лидером коллектива стали явными к 2013 году, когда Коган и Шнуров будто бы окончательно рассорились. Сергей, как говорят, был недоволен её подходом к творчеству, а Юлия же утверждала, что уход из «Ленинграда» — это возможность двигаться дальше.

Алиса Вокс — голос нашумевшего «Экспоната»

Вокалистки «Ленинграда»: история ухода Алисы Вокс. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Алиса ворвалась в группу в 2012-м и уже через год была настоящей звездой сингла «Экспонат». Песня звучала отовсюду, а Вокс стала лицом коллектива. Но, как это часто бывает, головокружительный успех пришёл вместе со звёздной болезнью — так, по крайней мере, намекал сам Шнуров. Певица утверждала, что после трёх лет совместной работы атмосфера накалилась и лидер группы стал вести себя весьма прохладно. В итоге в 2016 году Алиса оставила «Ленинград», объявив о начале сольной карьеры. Позже, правда, их пути пересеклись и в суде — спор о правах на песни обернулся проигрышем для Вокс.

Василиса Старшова — эпатажная бунтарка

Почему певицы уходят из «Ленинграда» со скандалом. История Василисы Старшовой. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Когда «Ленинград» искал замену Алисе Вокс, в коллектив попала не менее яркая Василиса Старшова. У неё за плечами был опыт участия в шоу, включая «Фактор А» и «Новая волна». Василиса быстро стала любимицей публики и даже вызывала фурор на концертах — например, подняв футболку прямо во время выступления. Однако сотрудничество длилось недолго: проблемы со здоровьем и личные причины вынудили её покинуть «Ленинград» спустя всего год.

Флорида Чантурия и Ксения Руденко — новые лица, старые хитовые треки

Все вокалистки «Ленинграда»: судьбы и скандалы. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © VK / Ксения Руденко

Сегодня Флорида Чантурия и Ксения Руденко, известная как Зоя, — это те голоса, которые определяют звучание группы. Чантурия присоединилась ещё в 2016 году, став ведущей солисткой после ухода Старшовой. В её исполнении звучали такие хиты, как «Экстаз» и «Кольщик». Руденко же занялась проектом «Зоя», созданным Шнуровым с музыкантами из «Ленинграда». Этот союз стал своеобразным ответвлением творчества коллектива, и вместе с «Ленинградом» она выпустила трек «Пока нет», который не прошёл незамеченным среди фанатов.

Света Колибаба и Наталья Павлова — забытые легенды

Света Колибаба, Наталья Павлова и другие певицы группы «Ленинград». Фото © VK / Света КолiБаба

Одна из первых — Света Колибаба, которая в начале нулевых одновременно исполняла роль вокалистки, аккордеонистки и клавишницы. Несмотря на внезапный уход, девушка всё же оставила свой след, записав песню для культового фильма «Бумер». Наталья Павлова, бэк-вокалистка 2000-х, также сыграла важную роль, исполнив запоминающийся припев к треку «Менеджер».

Что теперь будет с группой «Ленинград» с приходом Инстасамки

Инстасамка стала новой вокалисткой группы «Ленинград». Фото © ТАСС / Роскосмос Медиа